Історична недоторканність у законі, або Як Польща спалює мости з Україною, США та Ізраїлем

Поки набирає обертів черговий конфлікт між Україною та Польщею через так званий "антибандерівський закон", ухвалений польським парламентом наприкінці січня, його депутати розв'язали нову суперечку – з Ізраїлем та США.

Справа в тому, що новий закон, який так обурив українців, встиг "наїхати" й на ізраїльтян, оскільки забороняє згадувати про будь-яку участь поляків у Голокості. Ті, хто, скажімо, назвуть у Польщі нацистські концентраційні табори, які були розташовані там під час Другої світової війни, "польськими концтаборами" – тепер можуть потрапити за ґрати.

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Цей закон ще на стадії проекту розкритикували в Ізраїлі. Так само з Вашингтону пролунало попередження – "закон про Голокост" (американці не дуже переймаються його "українською" частиною, тому не називають його "антибандерівським"), мовляв, сформульований неоднозначно, а його ухвалення може призвести до небажаних наслідків. Далебі, польські сенатори не дослухались ні до євреїв, ані до американців – так само, як вони не захотіли дослухатися до українців.



Польща замикається у собі та наражається на конфлікти із країнами-партнерами, маніпулюючи історією. Фото: ТСН

Новий закон передбачає, насамперед, грошові покарання за "неправильне трактування" історії Другої світової, а в "особливо тяжких" випадках – ще й до трьох років ув'язнення. Особливо підкреслюється, що він розповсюджується як на громадян Польщі, так і на іноземців – тобто, навіть, якщо хтось за кордоном скаже щось "не те", може заробити собі в Польщі строк та, скажімо, офіційний ордер на арешт від Інтерполу за порушення польського законодавства.

Насправді, подібні за змістом закони давно відомі у світі: скажімо, в багатьох європейських країнах, першочергово – в Німеччині, існує сувора заборона на заперечування Голокосту та нацистських злочинів. Відповідно цього закону було покарано вже не одного неонациста та "історика", які намагалися довести, що "гітлерівці" були "білі та пухнасті", а "міф про Голокост" вигадали зловісні євреї, які самі себе й повбивали. Цей закон є питомою частиною так званої німецької політики "подолання минулого" (Vergangenheitsbewältigung), яка була свого часу навіть закріплена в Основному законі ФРН у вигляді так званої "нескасовної" статті:

Німеччина більше ніколи не має бути агресором. Війна вже ніколи не почнеться з німецької території.

Відомий також турецький "закон Ататюрка", за яким до в'язниці в Туреччині потрапляє той, хто дозволяє собі будь-які насмішки над засновником сучасної турецької держави. Щоправда, з моменту приходу до влади в Анкарі Реджепа Таїпа Ердогана з його "поміркованими ісламістами", цей закон фактично перестав діяти, бо відомо, що Ататюрк був войовничим прихильником лаїцизму (тобто, відокремлення церкви від держави), що ісламістам дуже не до вподоби. Проте, скасовувати його ніхто не збирається.

Новий польський закон більше схожий за своїм духом саме на турецький та дуже відрізняється від німецького. Якщо в Німеччині забороняється спростовувати провину німців у Другій світовій та в Голокості, то у Польщі навпаки – відтепер забороняється згадувати бодай про найменшу провину поляків. Винними можуть бути хто завгодно – німецькі нацисти, українські бандерівці та навіть самі євреї – це вже "на кого випаде".

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За цей законопроект проголосували 57 сенаторів (23 опозиційні сенатори були проти). Щоправда, він ще не вступив у дію. Його ще має підписати президент Анджей Дуда. Президент Польщі заявив, що має намір спочатку провести ґрунтовний аналіз фінального тексту закону. На його думку, "кожен має право через власний досвід або з підстав результатів дослідів висловлювати правду про злочини або ганебну поведінку поляків".

А от польський уряд, який очолюють праві консерватори з партії "Право і Справедливість" (PiS), вважає, що закон варто вводити в дію негайно. Так, каратимуть тих, хто називає нацистські табори смерті на території Польщі "польськими таборами" – і це цілком зрозуміло, але й ті, хто "вважає частково винними в нацистських злочинах польську націю або польську державу" – теж опиняться під прицілом.



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Авторитетний польсько-німецький літературний критик та публіцист Марсель Райх-Раницький, який пережив Голокост, навів багато свідоцтв співучасті поляків, українців, росіян та литовців у есесівських "зачистках". Він також писав і про те, як поляки рятували євреїв з Варшавського гетто (його самого з дружиною сховав у себе польський селянин, коли вони примудрилися уникнути відправки з гетто до табору смерті), і про поляків, які в есесівській уніформі розстрілювали мешканців того ж гетто... Певно, доживи він до сьогодення – мав би що сказати польським сенаторам. І, швидше за все, за такі висловлювання теж потрапив би під дію їхнього закону.



Закон про заборону "бандерівської ідеології" у Польщі змусив би вхопитися за голову відомого публіциста Марселя Райх-Раницького, який пережив Голокост

Ще напередодні ухвалення цього документу, який для українців вже став "антибандерівським", а для євреїв – "законом про Голокост", ізраїльський уряд оприлюднив офіційний протест з цього приводу. На думку ізраїльтян, він служить лише замовчуванню польських злочинів проти євреїв, циган та багатьох інших під час Другої світової війни. Уряд Ізраїлю застерігає від негативних наслідків щодо тих, хто пережив Голокост та має сміливість сьогодні звинуватити не лише німецьких нацистів, а й польських.

Історію неможливо змінити, Голокост не може бути заперечено,

– заявив ізраїльський прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу напередодні голосування у Варшаві.

Разом зі своїм польським колегою Матеушем Моравецьким він підкреслив, що цей конфлікт має бути вичерпано шляхом діалогу, але діалог цей, як можна прослідкувати, розпочався тим, що сенатори ухвалили закон без жодної зміни в тексті.

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Ще раніше, минулої середи, польські законодавці отримали жорстке попередження від Держдепу США.

Ми розуміємо, що вислови на кшталт "польські табори смерті" – неправильні, вони можуть призвести до помилкового тлумачення та обурення. Проте, уряд США має побоювання, що закон може завдати шкоди свободі слова та історичним дебатам,

– пояснила речниця Державного департаменту Хізер Ноєрт.

На думку американців, "Варшава має переглянути закон з точки зору можливих наслідків. Між тим, "можливі наслідки" були вказані цілком конкретно: "Польщі слід подумати про свої стратегічні інтереси та зв'язки зі США та Ізраїлем". Що ж, слід чесно визнати: зв'язки Польщі з Україною навряд чи займають таке ж вагоме місце, що й зв'язки зі США, тож про "антибандерівську" частину закону Держдеп, принаймні, відкрито не потурбувався. Можливо, це могла б зробити Канада?

А наслідки закону, який ще не вступив у дію, почали відчуватися вже зараз. Напередодні голосування префект Варшави був змушений заборонити демонстрацію, яку намагалися провести польські націоналісти біля ізраїльського посольства – як було сказано, "з міркувань безпеки". Натомість, приблизно сотня відомих польських митців, політиків та журналістів підписали петицію, яка вимагає змінити текст закону – серед них колишній президент Польщі Олександр Квасневський, екс-міністр закордонних справ Радослав Сікорський та режисерка Агнешка Голланд. Єврейська громада Польщі вважає, що новий закон "не лише обмежує свободу слова, а й веде до фальшування історії" – так зазначено у відкритому листі до уряду.

Під час Другої світової війни загинуло шість мільйонів польських громадян. Із них – три мільйони євреїв. Показово, що наразі, згідно цього закону, польські євреї опинилися фактично в одному човні із польськими українцями. І тих, й інших новий закон буквально змушує замовкнути.

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