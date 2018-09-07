Історична подія у Києві: на столичному велотреку проводять міжнародні змагання

7 вересня на столичному велотреку стартували перші в історії Києва міжнародні змагання. Помірятися силами приїхали більше ста спортсменів. З Іспанії, Грузії, Бельгії, Білорусі.

Такого рівня змагань на відновленому Київському велотреку ще не було – не так давно його фактично довели до руйнації з метою збудувати на його місці елітний будинок із паркінгом.

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"В результаті цієї тривалої боротьби за те, щоб його не забудували ми отримали трек з дуже якісною геометрією, полотном, які відповідають всім міжнародним стандартам, – сказав директор Київського велотреку Володимир Мельник.

На змагання приїхали спортсмени з Іспанії, Грузії, Бельгії, Білорусі, Азербайджану та Південно-Африканської Республіки.

Зараз фактично йде підготовка до Олімпійського циклу, до Кубків світу і гонщикам дуже потрібні очки, а отримати вони їх можуть на таких змаганнях, як наші,

– розповів співорганізатор змагань Микола Вогник.

Перші індивідуальні гонки велосипедистів пройшли без казусів, все фіксувалось камерами. З найкращим результатом переміг спортсмен збірної Грузії – Максим Лопатюк, який тільки нещодавно почав змагатися під цим прапором, адже сам він одесит і багато років змагався за Україну.



Максим Лопатюк

Спортсмен може бути сам по собі, а от тренери, президент асоціації вони не можуть існувати без спортсменів. Повинно прийти усвідомлення цього, тоді гроші буду розподілятися адекватно, а не закидуватися в кишеню. Тоді буде розвиток не тільки у велоспорті, в принципі всюди, – запевнив Лопатюк.

Змагання на київському велотреку триватимуть з 7 до 9 вересня.