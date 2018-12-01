Історична подія: вперше за 10 років потяг з Південної Кореї перетнув кордон з КНДР

Вперше за більш ніж 10 років Північною Кореєю проїдеться південнокорейський потяг. На борту історичного потягу перебуває велика команда спеціалістів. Вони вивчатимуть стан залізничних шляхів КНДР, аби згодом їх модернізувати.

Про це повідомляє ВВС.

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Відомо, що протягом наступних 18 днів південнокорейські спеціалісти здолають шлях загальною протяжністю в 1 200 кілометрів. За цей час вони планують побувають майже в усіх куточках КНДР. Проект створили для того, щоб покращити стан північнокорейської залізниці, а також налагодити стан торгівлі і можливість подорожей між обома країнами.

Мета проекту – подолати розділення обох країн і відкрити нове майбутнє для Корейського півострову,

– додав Чо Мйонг-гьон, який очолює міністерство об'єднання Республіки Корея



Вперше за 10 років потяг з Південної Кореї перетнув кордон з КНДР//Фото: Getty Images

Щоб здійснити цю поїдку, сторонам довелося отримати спеціальний дозвіл від ООН. Це для того, щоб обійти санкції, які забороняють поставку певних видів палива і обладнання до КНДР.



Поїздка триватиме 18 днів//Фото: Getty Images

Цікаво, що останнім часом стосунки між Сеулом і Пхеньяном значно покращилися.



Загальна протяжність шляху 1 200 кілометрів//Фото: Getty Images