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Історична зустріч Трампа та Кім Чен Ина може відбутися у європейській країні

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Історична зустріч Трампа та Кім Чен Ина може відбутися у Швейцарії
Історична зустріч Трампа та Кім Чен Ина може відбутися у Швейцарії / newsweek.com

Зустріч Дональда Трампа та Кім Чен Ина може відбутися у якійсь з європейських країн. Перевага надається Швеції або Швейцарії.

Про повідомив телеканал NBC, посилаючись на дані високопоставленого джерела зі складу адміністрації, пише Інтерфакс-Україна.

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У повідомленні наголошується, що з можливих місць планованої зустрічі президента Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина виключені Пхеньян і село Панунджом на кордоні двох Корей, Пекін і Улан-Батор, оскільки проведення саміту в них "викликає питання, пов'язані із забезпеченням безпеки".

Раніше повідомлялося, що Трамп погодився провести саміт з Кім Чен Ином, і що зустріч лідерів відбудеться до травня.

Теги: КНДР Новини США Дональд Трамп Кім Чен Ин Новини політики
Джерело: 24 Канал
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