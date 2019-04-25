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      Історичне рішення: як на закон про українську мову зреагували політики та відомі українці

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      Закон про українську мову: реакція відомих українців і політиків
      Закон про українську мову: реакція відомих українців і політиків / Фото з відкритих джерел

      Верховна Рада схвалила закон про функціонування української мови і це рішення нардепів отримало чимало схвальних відгуків від політиків та відомих українців. У більшості з них спільна думка – захист української мови є питанням національної безпеки.

      25 квітня парламент проголосувала за законопроект "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Закон змінює мовну політику та умови її реалізації. Українською мовою повинні будуть розмовляти всі громадяни країни та ті, хто хоче стати громадянином держави.

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      Закон про українську мову – це ще один важливий документ серед тих, які формують основу державності, заявив екс-прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк. Він подякував нардепам, які розробляли цей законопроект і боролися за нього.

      Українська мова – це душа України. Її захист – питання національної безпеки,
      – написав Яценюк у своєму Twitter.

      "Вітаю усіх українців з важливим та насправді історичним для нас рішенням. Бо #МоваНаЧасі", – написала в соцмережі в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

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      А український музикант, лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук лаконічно, проте радісно відреагував на закон про мову. Він написав: "Молодці! Не підвели!", очевидно, маючи на увазі народних депутатів.

      "Армія! Мова ! Віра! Гасло, ідея, ідеологія президента Порошенка і його команди актуальніші, ніж будь коли!!!", – заявила перший віце-спікер парламенту, нардеп Ірина Геращенко та поділилася радісними фото з Ради після схвалення закону.

      Проте не всі такі одностайні у своєму ставленні до української мови. Так, відомий своєю проросійською позицією нардеп Вадим Новинський з фракції "Опозиційний блок" почав вимагати мораторію на закон про мову та на закони про віросповідання та історію.

      "Заради суспільного миру і спокою... фракція "Опозиційного блоку" пропонує ввести в Україні мораторій на розгляд законопроектів і постанов, які розколюють, – а саме ті, які стосуються мовних питань, віри та конфесійного життя, а також спірних моментів історії", – заявив Новинський.

      Для перемоги у боротьбі за суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України нам потрібно зміцнювати засади нашої державності, заявила нардеп та дружина генпрокурора Ірина Луценко. Саме тому ми маємо посилювати та поширювати вживання української мови у всіх сферах публічного життя.

      Закон, який ми ухвалили сьогодні, сприятиме національній єдності та впровадженню європейських стандартів ставлення до прав меншин. Цей проект, з огляду на наше майбутнє членство в Європейському Союзі, було узгоджено з європейськими моделями мовної політики,
      – зауважила Луценко.

      Сьогодні українці перемогли! Це великий день української перемоги. Ми більше не будемо програвати! Ніколи! Тепер Україна означає – перемога!,
      – заявив спікер парламенту Андрій Парубій.

      "Мова має бути чистою і живою! Закон – це тільки початок, головне – послідовне і толерантне його виконання. Він має стати єднальним для всіх, має допомагати, а не карати. Тільки так матиме успіх", – заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

      Історичним моментом схвалення закону про українську мову назвала і відома телеведуча Яніна Соколова.

      Не стримував емоцій щодо закону і відомий український журналіст Роман Скрипін.

      В Чистий четвер продовжуємо очищати Україну,
      – так відреагував на закон про мову глава Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.

      Новина постійно доповнюється...

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      blog_ava
      Рада проголосувала за закон про державну мову в Україні
      сьогодні
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      Теги: Новини України мовне питання Верховна Рада Законодавство Українська мова Новини політики Журналісти Павло Клімкін Андрій Парубій Ірина Луценко Вадим Новинський Арсеній Яценюк Уляна Супрун Святослав Вакарчук
      Джерело: 24 канал
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