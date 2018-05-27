Історичний фінал Ліги чемпіонів: для одних тріумф, а для інших фіаско

Київ став свідком історичної перемоги мадридського "Реала" на британським "Ліверпулем". У фіналі Лізі Чемпіонів "вершкові" перемогли з рахунком 3:1. При цьому, Зінедін Зідан став першим тренером, який виграв Кубок чемпіонів втретє поспіль. А Гарет Бейл – першим гравцем в історії турніру, який відзначився дублем, вийшовши на заміну.

Напередодні вирішальної гри, фани озвучили, що місія єгипетського короля ліверпульців Мухамеда Салаха – здолати титанів світового футболу – мадридський "Реал". З перуками єгипетских фараонів та кухлями пива уболівальники "Ліверпуля" прямували на Олімпійський. Вперше за 11 років їхня команда знову у фіналі Ліги чемпіонів.

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Уболівальники ж суперника насувалися з іншого від стадіону флангу. У руках фанів Реалу – заповідний трофей. Оскільки вони, чинні переможці найпрестижнішого клубного турніру Європи.

Цей кубок був на фіналах ліги Чемпіонів з Реалом з 1998 року в Амстердамі. Потім в парижі у 2000 році, в Глазго у 2002 році, в Лісабоні у 2014 році, Мілані у 2016 році, в кардіфі минулого 2017 року і сьогодні тут у Києві. І ми сподіваємось, що він знову принесе удачу і ми втринадцяте виграємо Лігу Чемпіонів,

– розповів перед грою уболівальник Хосе.

Та агресії між фанатами не було. Та про всяк випадок полісмени чатували усюди. А фанатів, перед тим як допустити на стадіон, перевіряли тричі: відбирали усе, чим можна завдати удару, навіть воду у пластикових пляшках. Та прискіпливість правоохоронців не притупляла передфутбольної ейфоріїї. І ось зазвучав заповітний гімн Ліги чемпіонів.



Зінедін Зідан

Перший тайм матчу став драматичним для двох граців обох команд. На двадцятих хвилинах "Ліверпуль" позбувся свого головного бомбардира Салаха, – його замінили через ушкодження плеча. Продовжити гру "єгипетський король" вже не зміг.

Епізод з Серхіо Рамосом і Салахом виглядав справді жахливо. Дуже серйозна травма, у нього було пошкоджене плече. Після того як Салах покинув поле, ми втратили наш ритм гри, а суперник навпаки збільшив тиск. Ми відійшли назад і не змогли гідно відповісти,

– зазначив головний тренер Юрген Клоп.

Через кілька хвилин та ж сама доля спіткала і захисника "Реала" Карвахаля. У другому таймі рахунок першими відкрили "вершкові", однак не без допомоги воротаря суперника. Лоріс Каріус вибив мяч із воріт просто біля ноги Каріма Бензема. Той – не схибив. Та якщо за перший мяч Ліверпуль оперативно відігрався, то після двох голів Бейла реванш англійцям був вже не під силу.

Стосовно першого свого голу, то пам'ятаю як Марселло подавав. Вирішив спробувати пробити через себе. Радий, що вдало прийняв і мяч опинився у сітці воріт. Щодо другого мяча – отримав простір і скористався нагодою. Спершу я думав, що голкіпер суперника взяв м'яч, однак він помилився і на щасля для нас, цей гол приніс нам перемогу,

– наголосив гравець ФК "Реал" Гарет Бейл.

3:1 – "Реал" втринадцяте Чемпіон Європи. Після гри воротар "Ліверпулю" Каріус, який прогавив три мяча зі сльозами на очах просив вибачення у своїх прихильників. Проте англійські фанати, незважаючи на програш підбадьорювали своїх навіть після фінального свистка. Фанати обох клубів ще довго гуляли вулицями Києва.