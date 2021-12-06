Історія нашого війська сягає кількох століть, – Зеленський привітав з Днем Збройних сил
Джерело:Міноборони
Володимир Зеленський привітав військовослужбовців та ветеранів з Днем Збройних сил України. Президент подякував їм за службу, стійкість та героїзм.
Відповідне звернення Верховного головнокомандувача ЗСУ оприлюднили 6 грудня. Саме в цей день в Україні відзначають 30 річницю створення Збройних сил.
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Зеленський привітав військовослужбовців зі святом
У 30-ту річницю з дня створення національних Збройних сил Володимир Зеленський пригадав, що "історія розвитку нашого українського війська сягає кількох століть", і його шлях нерозривно поєднаний з усіма історичними етапами становлення і розвитку Української держави. Президент пояснив, що українська армія:
- пройшла складний шлях до формування дієздатної та високоорганізованої бойової структури, впевненої у своїх силах;
- а також здатної зламати будь-які загарбницькі плани ворога.
Саме тому "українці пишаються своїми Збройними силами", адже саме наші воїни зберегли незалежність України, за яку віками боролися пращури.
У день професійного свята військовослужбовці ЗСУ продовжують виконувати свою найважливішу місію – боронять свободу та суверенітет держави від російського агресора. Від імені українського народу висловлюю вдячність особовому складу та ветеранам ЗСУ за самовіддану службу, стійкість і героїзм, виявлені під час захисту територіальної цілісності країни,
– заявив президент.
Зеленський також згадав про загиблих та сказав, що у цей день ми схиляємо голови перед пам'яттю героїв, які віддали своє життя за Україну.
"Їх подвиг житиме вічно та слугуватиме взірцем чесного й самовідданого служіння Вітчизні", – сказав президент.
Коротко про 30-річчя створення ЗСУ
- 6 грудня Україна відзначає 30 річницю створення Збройних сил України.
- У цей день святкові заходи заплановані у Харкові, Одесі, Краматорську, Озерному, Львові та Києві. Між ними проведуть також телеміст.
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав військових та запевнив, що українська армія є однією із найсильніших у світі.
- Генерал-лейтенант також наголосив, що зараз наша армія готова до будь-яких варіантів розвитку безпекової ситуації.
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