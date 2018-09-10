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Історія кохання: Маша Єфросиніна показала архівні фото з весілля

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Маша Єфросиніна і Тимур Хромаєв
Маша Єфросиніна і Тимур Хромаєв / Фото з відкритих джерел

Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна, яка бере участь у розважальному шоу "Танці з зірками 2018", розповіла про своє кохання до чоловіка Тимура Хромаєва.

9 вересня відбувся третій прямий ефір шоу "Танці з зірками 2018". За задумом організаторів проекту, зірки мали підготувати гарячі танці на тему "50 відтінків кохання". Так, в інтерв'ю Маша Єфросиніна розповіла, що кохання у житті їй дає чоловік Тимур, з яким вони познайомились на набережній Ялти.

Читайте також: Без макіяжу та з синцями: Маша Єфросиніна показала наслідки "Танців з зірками 2018"

Маша Єфросиніна і Тимур Хромаєв
Маша Єфросиніна і Тимур Хромаєв / Скріншот з YouTube

Крім того, телеведуча згадала кризу у стосунках, коли коханим довелося розійтися.

"Понад 3 роки ми не залишалися вдвох і нікуди не їздили, тому що були постійно зайняті", – поділилася Маша.

Після чого Єфросиніна і її чоловік залишили одне одного. Однак розлука тривала не довго – через пів року подружжя знову було разом.

Треба вміти обговорити свої проблеми. Якби так робили всі пари, то розлучень, сліз і нещасних доль було б набагато менше,
– наголосила телеведуча.

Маша Єфросиніна і Тимур Хромаєв
Маша Єфросиніна і Тимур Хромаєв / Скріншот з YouTube

Маша Єфросиніна і Тимур Хромаєв
Маша Єфросиніна і Тимур Хромаєв / Скріншот з YouTube

Маша Єфросиніна і Тимур Хромаєв
Маша Єфросиніна і Тимур Хромаєв / Скріншот з влогу Маші Єфросиніної на YouTube

"Танці з зірками 2018" 3 випуск дивитись онлайн – виступ Маші Єфросиніної та Максима Леонова

 

Теги: Новини України LifeStyle Маша Єфросиніна Зіркові весілля Зіркові романи Зіркові розлучення Психологія
Джерело: 24 Канал
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