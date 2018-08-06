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Історія кохання Володимира Кличка і Хайден Панеттьєрі

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Історія кохання Володимира Кличка і Хайден Панеттьєрі
Історія кохання Володимира Кличка і Хайден Панеттьєрі / Колаж: 24 Канал

Американська актриса Хайден Панеттьєрі та український боксер Володимир Кличко вирішили розірвати свої стосунки, які тривали аж 9 років.

Наразі пара офіційно не підтвердила розставання. Але друзі та рідні уже коментують закінчення їх стосунків. Крім того, Хайден сфотографували з невідомим чоловіком, який ніжно тримає її за руку.

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Пропонуємо згадати як починався роман Володимира та Хайден і як все завершилося.

Кличка та Панеттьєрі познайомилися в 2009 році. А заговорили про їх роман у 2010 році, коли акторка прийшла підтримати Володимира на бій з Семюелем Пітером. Тоді пару не бентежила ні значна різниця у віці – 13 років, ані в рості, оскільки Хайден виглядає наче тендітна Дюймовочка біля українського боксера.

Володимир Кличко і Хайден Панеттьєрі

Пара часто з’являлася на світських подіях у США, а також за ними пильно стежили папарацці.

Проте через напружені графіки актриси та спортсмена, вони вирішили розійтися навесні 2011 року.

Згодом їх почуття один до одного перемогло і Володимир та Хайден вирішили дати своїм стосункам другий шанс. Актриса постійно підтримувала коханого на боксерських поєдинках, а він відвідував з нею пізні кіноподії. 

Хайден Панеттьєрі та Наталія Кличко

Хайден завжди підтримувала коханого

Хайден та Володимир

Восени 2013-го пара заручилася – Хайден хизувалася розкішною обручкою.

Варто відзначити, що Панеттьєрі приїжджала до Києва під час Революції Гідності.

У 2014 році стало відомо, що наречена Володимира вагітна, тому пара перенесла весілля. Їхня донька Кая-Євдокія народилася 9 грудня 2014 року.

Вагітна Хайден

Перше фото Каї Євдокії

Після поповнення в сім’ї Володимир і Хайден стали все рідше з'являтися на публіці разом. Хоч у ЗМІ часто публікували фото, як Кличко турботливо проводить час з донькою.

Кличко з донькою часто відпочивають біля океану

Володимир та Хайден з донькою

Кличко з донькою

У 2016 у мережі заговорили про погіршення стосунків знаменитої пари, але Панеттьєрі тоді усіх заспокоїла: "Відсутність обручки не означає кінець стосунків. Благословенна бути з моєю прекрасною родиною".

В липні цього року пару помітили в Греції – Хайден досі була без обручки.

Згодом мережею поширилися її фото в компанії незнайомого чоловіка, який тримав її за руку.

Хайден з невідомим чоловіком

Близькі пари запевняють, що Володимир та Хайден залишили прекрасні стосунки і продовжують спілкуватися. Тому, можливо, їхня історія кохання ще матиме продовження.

Теги: Новини України LifeStyle Хайден Панеттьєрі Володимир Кличко Зіркові розлучення Весілля Кличка
Джерело: 24 Канал
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