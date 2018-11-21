Історія одного "креативу": чому Рада відмовилась зняти недоторканість з Березкіна

Сталося як прогнозувалося: депутатський корпус Верховної Ради напередодні відхилив подання про притягнення до відповідальності народного депутата Станіслава Березкіна (група "Воля народу").

Парламентаря підозрюють в організації злочинної групи, метою якої було заволодіння 20 мільйонами доларів "Ощадбанку", виділених аграрному холдингу "Креатив" у вигляді кредиту. Акціонером компанії на момент оформлення кредиту був Березкін та члени його родини. Відповідну постанову про позбавлення колеги імунітету підтримали лише 160 нардепів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Наприкінці жовтня були затримані всі учасники начебто організованої Березкіним схеми, окрім доньки депутата Вікторії, яка спішно покинула Україну і зараз перебуває в Монако. Не спіймали й молодшого партнера Станіслава Березкіна по "Креативу" Юрія Давидова, який керував бізнесом родини парламентаря протягом багатьох років.

Справа на 20 мільйонів доларів

Перед тим, як пролити світло на цю темну історію, задля розуміння ситуації, невеличка довідка. Отож, група "Креатив" – українська інтегрована агропромислова компанія, що спеціалізується на виробництві соняшникової олії і шроту, а також кондитерських жирів і маргаринів. Компанія володіє заводами і елеваторними комплексами в Кропивницькій та інших областях. Станом на 2012-2013 роки увійшла в топ-3 українських виробників соняшникової олії в зазначений період. Виручка групи в 2013 році становила близько 1,1 мільярди доларів. Тому, за словами самого Березкіна, кредит в 20 мільйонів доларів не був великим з точки зору діяльності компанії.

До чого зводиться суть справи? У 2014 році група "Креатив" отримала кредит в розмірі 20 мільйонів доларів. Термін повернення даного займу – кінець 2017 року. Отримані гроші "Креатив" вивів на рахунки компаній-нерезидентів (Беліз, Швейцарія) під виглядом виконання контрактів з постачання тропічного масла, яке ніхто нікуди так і не доправив.

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Адвокат депутата Назар Кульчицький стверджує, що Березкін та його партнери обслуговували кредит до липня 2015 року в повному обсязі, а потім продали "Креатив" і з того часу не мають жодного відношення до діяльності компанії.

Цинічна демонстрація безкарності

Позафракційний нардеп Віктор Чумак, який голосував за зняття депутатської недоторканості зі Станіслава Березкіна, ситуацію бачить у наступному фокусі:

"Фабула від НАБУ: компанія в якій він та його сім’я є кінцевими беніфіціарами взяли під фіктивну заставу і не віддали кредит "Ощадбанку". Гроші крутанули через оффшорку і завели як інвестицію. Купили заводик. Із засновників компанії вийшли, борги залишили компанії – заводик собі! Кваліфікується як незаконне збагачення, підробка документів та заволодіння державним майном. Фабула від Березкіна: чесно взяли, відсотки платимо, частково погасили тіло, виключно господарські відносини. Про мене – типовий для країни конфлікт інтересів. Черговий "бізнесмен-політик", користуючись адміністративними важелями та політичними впливами отримав доступ до наших з вами податків та грошей, які акумульовані у державному банку. І вкрав".

ВР вже вдруге відмовила в знятті депутатського імунітету. Нема письмових вказівок на розкрадання – каже голова комітету депутатського самозахисту. Покази свідка під присягою в суді нічого не варті – кажуть адвокати іншого нардепа. Це все – цинічна демонстрація безкарності, яка довела країну до двох Майданів. Єдиним виходом є голосування змін Конституції, погоджених Конституційним судом, за скасування феодальної по суті депутатської недоторканності, –

обурюється на своїй сторінці у Facebook генпрокурор Юрій Луценко.

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Своєю чергою, відомий радикальними поглядами лідер партії "Братство" (його дружина є нардепом фракції Ляшка) Дмитро Корчинський робить наступний акцент:

В Україні поліцейське й судове свавілля. Кожного неугодного депутата можна дресирувати, якщо в нього нема недоторканості. Кажуть, що багато негідників користуються недоторканістю. Але ж багато негідників користуються, для прикладу, адвокатським захистом. Багаті корупціонери наймають дорогих адвокатів і з їхньою допомогою уникають відповідальності. Чи не треба ліквідувати адвокатуру? Корупціонери маніпулюють виборами. Чи не варто скасувати вибори? Корупціонери косять під патріотів. Чи не варто заборонити патріотизм? Політики, які виступають за скасування депутатської недоторканості, ідіоти. Але ніхто в світі не здатен скасувати ідіотизм.

Тобто, як бачимо, скільки політиків — стільки й думок. Але повернімося безпосередньо до історії Станіслава Березкіна, в якій, якщо зануритися, можна віднайти дуже багато цікавого. І тут йдеться не лише про ймовірні фінансові оборудки нардепа, а й про політичний слід.

Лише 20 мільйонів? 660!

Групу "Креатив" продали у 2015 році, а Березкін і його син Максим вийшли зі складу акціонерів.

У 2016 році "Економічна правда" назвала "Креатив" однією з найбільш проблемних компаній на українському ринку з 660 мільйонами доларів боргу.

Варто розуміти, що 20-мільйонний кредит — далеко не єдиний, який "креативщики" отримали в українських банках, але за цей випадок ми взялися тому, що він був найбільш доказовим. Якщо говорити про всі займи, то їх загальна сума складає понад 500 мільйонів доларів, –

розповідає "off record" співробітник спеціалізованої анти корупційної прокуратури (САП).

За його словами, "Креатив" окрім "Ощадбанку" кредитувався також в "Укргазбанку" та "Укрексімбанку".

Як стверджують колеги-журналісти з Кропивницького, нардеп Станіслав Березкін є досить знаковою фігурою у даному регіоні. "Цьому діячу, членам його родини та афільованим підприємствам належить багато землі і нерухомості в області та її центрі, футбольний клуб "Зірка" і елітний ресторан Prima", – каже Андрій Свирко (ім'я на прохання журналіста змінено – Прим. 24).

А один з нардепів, який проголосував за зняття з Березкіна недоторканості розповів нам про ймовірний зв'язок опального парламентаря з представниками "Народного фронту". За його словами, ще у 2015 році стало відомо, що обтяжений величезними зобов'язаннями перед банками агрохолдинг Березкіна почав переговори про свій продаж. У підсумку новими власниками частини найбільш привабливих активів групи "Креатив" за низькою ціною стали такі собі Рисбек Токтомушев і Артур Гранц. Останнього називають партнером бізнесмена Леоніда Юрушева, якого називають одним з головних спонсорів "Народного фронту". Токтомушев вважається представником інтересів Андрія Іванчука – також "фронтовика".

Нові власники ніби як взяли питання погашення боргів "Креативу" перед банківськими установами на себе. У тому числі і перед "Ощадбанком", який очолює Андрій Пишний – теж представник "Народного фронту", близький друг того ж Іванчука і кум лідера НФ, екс-прем'єра Арсенія Яценюка.

Нові власники викупили "Креатив" фактично за копійки. Хоча викупили – гучно сказано, вони його просто "віджали", а тепер, вдаючись до допомоги прокуратури намагаються "вибити" борги із колишнього власника,

– говорить колишній колега по фракції Станіслава Березкіна (Березкін раніше був і в "БЮТ-Батьківщині", і в "Партії регіонів").

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"Вибивати" з Березкіна справді є що. Одразу після продажу "Креатива" син нардепа Максим очолив групу компаній Greenstone, що об'єднала непродані активи старого холдингу. Вона вирощує пшеницю, соняшник, сою, ячмінь та інші культури на 32 тисячах гектарів власних угідь в Кропивницькій, Миколаївській, Чернігівській та Одеській областях. Також компанія має сучасний свинокомплекс на 60 тисяч голів на рік і селекційно-генетичний центр. Крім того, Greenstone займається переробкою соєвих бобів і виробництвом соєвого масла і шроту.

"Креативні" оборудки

Станіслав Березкін не вперше є головною фігурою гучних справ. Ще 1999 році в нього виник конфлікт з американським фондом Western NIS Enterprise Fund (WNISEF), який надавав прямі інвестиції для підтримки малого та середнього бізнесу в Україні, Молдові та Білорусі. Фактично за рахунок коштів фонду (близько 5,5 мільйонів доларів) було закуплено обладнання і створено підприємство з виробництва соняшникової олії – "Креатив". Але компанія Станіслава Березкіна категорично відмовилася віддавати інвестиційні кошти, тому фонд WNISEF подав до суду у Нью-Йорку.

В 2006 році представникам WNISEF вдалося домовитися з Березкіним і позов був відкликаний. За неофіційною інформацією, чинний нардеп від групи "Воля народу" виплатив інвесторам лише половину запозичених коштів. Отож, як бачимо, "креативити" пан Березкін почав ще в "буремних 90-х", так що історія з "Ощадбанком" – лише одна сторінка у цьому неопублікованому "романі"...

Якщо рахувати Станіслава Березкіна, то ГПУ підготувала і внесла подання вже на 19-го народного депутата нинішнього скликання. Стосовно 12-х подання були підтримані. Щодо п'ятьох не підтриманих парламентом подань триває досудове розслідування, справи не закриті.

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