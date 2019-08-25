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      Історія про бійця, який після повернення з війни відкрив спортивний клуб для дітей

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      24 канал продовжує розповідати історії про бійців, які надихають. Ігор Задвірний п'ять років захищав українські кордони. Повернувшись додому, у рідний Тернопіль, вирішив здійснити юнацьку мрію – відкрив спортклуб для дітей.

      Ігор служив у 8-му окремому полку спеціального призначення. Хлопець побував у десятках ротацій в зоні АТО. Чоловік не раз попадав у засідки. Після них його друзям не вдалося врятуватися.

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      "Моїх років хлопець загинув, попав під кулемет. Ми разом дружили, всі дружили. Були, як браття, але моїх років хлопець був би зараз живий", – розповів демобілізований військовослужбовець ЗСУ Ігор Задвірний.

      війна на донбасі
      Ігор Задвірний на передовій

      Про війну нагадують – форма та медалі. Спорт допоміг бійцю реабілітуватися після війни.

      війна на донбасі
      Спортивний клуб бійця

      У рідному селі Ігор втілив юнацьку мрію – відкрив спортивний клуб "Фенікс". Для того, щоб привести до ладу приміщення Ігор витратив 65 тисяч гривень. Частину грошей йому виділили з центру зайнятості, а частину віддав із зароблених в АТО. А друзі допомогли обладнати залу.

      Спортивні секції відвідують більше тридцяти дітей. Батьки навіть возять малечу за 15 кілометрів від дому.

      У клубі діють дві секції: спортивна акробатика та кікбоксинг. Поміж тим хлопець закінчує навчання і вже з нового року викладатиме діткам кікбоксинг у спортивній школі.

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Тернопіль Новини Спорту Діти і неповнолітні
      Джерело: 24 канал
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