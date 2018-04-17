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ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Як очільник Луганщини ділив землянку з вовчицею

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Пішов жити в ліс, їв усе, що під ногами росте, та бився з вовками – життєва правда очільника Луганщини Юрія Гарбуза, яку нещодавно він розказав в одному з інтерв’ю.

У молодості він відмовився від усіх благ цивілізації та пішов єднатися з природою в лісові хащі.

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Пан Гарбуз каже, що цей унікальний досвід використовує і в роботі голови військово-цивільної адміністрації.

Всі звикли до феєрії від Геннадія Москаля, коли він очолював Луганщину. Коли ж ВЦА Луганщини очолив Юрій Гарбуз, яскравих виступів значно поменшало. Поки він не дав інтерв'ю одному з інтернет-видань, де розповів, що на початку 90-х пішов жити в ліс. Голова військово-цивільної адміністрації зазначив, що це було напевне духовне діло – знайти самого себе.

Пан Гарбуз розповів, що землянку, де він жив, довелось ділити з вовчицею. Точніше, майбутній голова Луганщини тварину звідти вижив.

У мене виник конфлікт з вовчицею. Зрештою я її вбив, але в неї виявляється були вовчата, яких я потім знайшов зі своїми собаками. Звісно, я почав їх відгодовувати. Адже це був мій хрест за вбивство їх матері,
– прокоментував Гарбуз.

Зараз пан Юрій трошки шкодує, що дав це інтерв'ю, тому в коментарях 24 Каналу веде себе стримано.

Із психологом пані Нелею журналісти 24 Каналу намагались з'ясувати, що ж спонукало пана Юрія все кинути і піти в ліс.

Коли його друзі стали бандитами, бізнесменами – наш герой вирішив втекти до лісу. Тобто так він втікав від соціальних проблем,
– зазначила психолог Неля Верховська.

За словами психолога, це не дуже хороша риса для чиновника такого рівня. Адже в разі стресової ситуації, а пан Гарбуз очолює фронтову Луганщину, де буває всяке, він може поводитись так само, як в молодості.

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Поки ж пан Юрій каже, що цей досвід тільки допомагає йому у роботі. Адже він вже 2 роки очолює прифронтову область, звідки і сам родом. Про свої результати звітує безпосередньо президенту. І нарікань поки не отримував.

Автор: Євген Назаренко
Теги: Новини України Новини Луганська Гарбуз Юрій Григорійович Інтерв'ю
Джерело: 24 Канал
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