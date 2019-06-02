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      Історія українця з "ДНР", біди Росії та бідність "ЛДНР": топ-5 блогів тижня

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      Топ-5 блогів тижня
      Топ-5 блогів тижня / Колаж 24 каналу

      Журналісти 24 каналу зібрали топ-5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед резонансних тем – низькикй рівень ВВП у Росії, життя в оточенні терористів та як буде жити "ЛДНР" без російських вкидів.

      1. Українець з "ДНР", або Про що говорять по ту сторону фронту

      Донбас
      Він "українобот" до кісток, який живе у Донецьку і своїми очима бачив, що сталося на Донбасі п'ять років тому...

      Читайте більше історій з окупованого Луганська

      2. На Європу скинута політична осколкова бомба, – Le Monde 

      Європарламент
      Вибори до Європарламенту зруйнували старий порядок: почались серйозні перетворення на рівні держав-членів Євросоюзу.

      Огляди найцікавіших матеріалів світових медіа – читайте тут.

      3. "Денег нет, но вы держитесь": які пертурбації чекають на "ДНР" та "ЛНР"


      Ватажків "ЛДНР" поставили перед фактом: грошей не очікуйте. Ніяких! І вже зараз Росія на підтримку бюджетників та діяльність "сепарських" структур майже нічого не виділяє.

      Більше матеріалів про війну на Донбасі тут.

      4. Росія впадає в рецесію, – Handelsblatt

      Росія впадає в рецесію, – Handelsblatt
      Криза в російській економіці поглиблюється. Таких поганих показників, як у першому кварталі 2019 року, не очікував ніхто...

      Що відбувається в Росії? Читайте тут!

      5. Бесстрашная: история о маме, которая поехала освобождать пленного сына, но так и не вернулась...

      Бесстрашная: история о маме, которая поехала освобождать пленного сына, но так и не вернулась...
      "Я слышала, как там в застенках кричат люди. Страшно", – говорит Галина Куприй, мама пленника Виталия Ковальчука. Это был 2014 год...

      Українці в полоні РФ: більше матеріалів

      Читайте також: "Дружба" з Росією: чому в Кремлі активізувалися щодо українського питання

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      Автор: Блоги тижня
      Теги: Публікації Новини Росії Новини України Новини політики Українці в полоні РФ Європарламент Окуповані території
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