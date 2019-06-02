Історія українця з "ДНР", біди Росії та бідність "ЛДНР": топ-5 блогів тижня
Журналісти 24 каналу зібрали топ-5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед резонансних тем – низькикй рівень ВВП у Росії, життя в оточенні терористів та як буде жити "ЛДНР" без російських вкидів.
1. Українець з "ДНР", або Про що говорять по ту сторону фронту
Він "українобот" до кісток, який живе у Донецьку і своїми очима бачив, що сталося на Донбасі п'ять років тому...
Читайте більше історій з окупованого Луганська
2. На Європу скинута політична осколкова бомба, – Le Monde
Вибори до Європарламенту зруйнували старий порядок: почались серйозні перетворення на рівні держав-членів Євросоюзу.
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3. "Денег нет, но вы держитесь": які пертурбації чекають на "ДНР" та "ЛНР"
Ватажків "ЛДНР" поставили перед фактом: грошей не очікуйте. Ніяких! І вже зараз Росія на підтримку бюджетників та діяльність "сепарських" структур майже нічого не виділяє.
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4. Росія впадає в рецесію, – Handelsblatt
Криза в російській економіці поглиблюється. Таких поганих показників, як у першому кварталі 2019 року, не очікував ніхто...
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5. Бесстрашная: история о маме, которая поехала освобождать пленного сына, но так и не вернулась...
"Я слышала, как там в застенках кричат люди. Страшно", – говорит Галина Куприй, мама пленника Виталия Ковальчука. Это был 2014 год...
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