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Білоруси розповіли історії своїх рідних

Олександра Біла уже 3 роки живе у Львові, а за лінією кордону у Білорусі залишились рідні та близькі. Про співвітчизників, які повстали проти режиму Олександра Лукашенка, говорить з гордістю й теплом та шкодує, що не може бути з ними поруч. Вона та Наталя Краученка розповіли 24 каналу про історії їхніх рідних під час протестів у Білорусі.

Дивіться відео: перші дні протистоянь в Білорусі

Якою буде погода незабаром

Погода в Україні лютує вже не перший місяць. Однак метеорологи застерігають, що в подальшому стихія вируватиме усе частіше.

До чого вже готуватися і чим обернуться погодні примхи: дивіться відео

Чи буде долар по 30

Після стрімкого укріплення національної валюти у березні 2020 році, вже в липні курс стрімко добіг позначки 27. Але президент та чиновники вважають, що може бути й 30.

Дивіться відео про те, коли очікувати девальвацію гривні:

Смертельна ДТП на Кіровоградщині

У Кіровоградській області 13 серпня сталась автотроща на автошляху Київ – Одеса, у якій загинули 2 людей, ще більше ніж 10 постраждали. Поблизу села Великі Трояни, що у Благовіщенському районі, не розминулись два автобуси з пасажирами.

Зіткнулись два автобуси з пасажирами: дивіться відео

Як живуть на унікальному острові

Відпочити в Україні за смішні гроші і з неповторними враженнями все ще можливо. Унікальна місцина вабить туристів на Херсонщині. Неподалік містечка Гола Пристань розкинувся мальовничий острів Білогрудів.

Дивіться відео про незвичний острів в Україні: