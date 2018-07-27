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Історії двох дітей підштовхнули Великобританію легалізувати медичну марихуану

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Медичний каннабіс стане легальним в Великобританії
Медичний каннабіс стане легальним в Великобританії / Фото з соцмереж

Медичні препарати з вмістом марихуани стануть легальними в Великобританії вже восени 2018 року.

Про це розповів глава міністерства внутрішніх справ Саджид Джавід, повідомляє ВВС.

Перш, ніж потрапити на ринок країни, медикаменти повинні пройти перевірку безпеки і якості.

За словами Джавіда, головною умовою для легального отримання канабісу стане виняткова медична необхідність.

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Про необхідність надання доступу до медикаментів на основі канабісу клопотав головний лікар Британії Селлі Девіс і Консультаційна рада з питань зловживання наркотиками.

Головним ж стимулом до зміни правил для уряду Великобританії стала кампанія, розгорнута батьками двох дітей, які страждають на епілепсію – Альфі Дінглі і Біллі Келдуелла.

У Дінглі, якому тільки шість, трапляється по 150 нападів епілепсії в місяць. Для нього батьки домоглися тимчасового дозволу на отримання ліків на основі марихуани. Це трапилося після того, як вони звозили сина до Нідерландів, де стан Альфі відчутно покращився після вживання конопляного масла.

Сім'я Біллі Келдуелла, якому саме в день оголошення повідомлення про легалізацію препаратів з коноплі виповнилося 13 років, раніше намагалася ввезти їх з-за кордону. В аеропорту ліки вилучили. Але після того як стан Біллі різко погіршився, їх повернули, видавши офіційний дозвіл терміном на 20 днів.

Більше новин про лікування різноманітних захворювань, медицину в Україні, здоровий спосіб життя та харчування, вагітність та пологи, відкриття у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Лікування Великобританія медичний канабіс Здоров'я Ліки
Джерело: 24 Канал
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