Історію збережено: Київрада прийняла рішення про створення музею на Поштовій

21 червня під час пленарного засідання депутати Київради підтримали проект рішення, що передбачає збереження і музеєфікацію артефактів, знайдених під час розкопок на Поштовій площі і створення на цьому місці музейного закладу.

"За" документ співавторства голови фракції "Об’єднання "Самопоміч" Сергія Гусовського проголосували 68 депутатів.

Документ містить позиції, які дозволять зберегти всі артефакти часів Київської Русі, які знайшли під час будівництва торгівельного центру на Поштовій площі, і продовжити археологічні розкопки. Зокрема, проект рішення передбачає наступні пункти:

1. Затвердження альтернативного проекту укріплення об’єкта, де знайшли артефакти, для продовження археологічних досліджень (попередній проект передбачав будівництво підземного торгівельного центру в два поверхи). Відтепер археологи зможуть проводити на цьому місці повноцінні дослідження.

2. Доручити КМДА забезпечити зупинку будівельних робіт, які ведуться на Поштовій, а також скасувати інвестору містобудівні умови і обмеження.

3. Не пізніше, ніж за 6 місяців з дня прийняття рішення, КМДА має забезпечити відновлення археологічних розкопок з залученням міжнародних експертів. А також організувати все необхідне для консервації предметів археології, які підлягають музеєфікації на місці.

4. Створення комунального підприємства "Центр консервації предметів археології". Там працюватимуть спеціалісти, які на основі міжнародного досвіду займатимуться збереженням артефактів, знайдених на Поштовій.

5. Не пізніше, ніж за 3 місяці після завершення розкопок має бути проведений відкритий міжнародний архітектурних конкурс на організацію майбутнього музейного закладу на Поштовій площі. А доки триватиме конкурс, Київраді буде заборонено вносити будь-які зміни до цільового призначення власника або землекористувача ділянки на Поштовій.

"Ми напрацювали проект рішення, який збереже Поштову площу. Це серйозний виклик, спрямований не на боротьбу за особисту перемогу, а на збереження історії і створення музею", – заявив Сергій Гусовський.

Своєю чергою, депутат "Об’єднання "Самопоміч" – Київ Олег Макаров наголосив, що прийняття цього рішення – реальний крок до створення музею на Поштовій.

"Під час засідання Верховної ради я почув влучну фразу: "Прийняття закону про Антикорупційний суд не є перемогою. Перемога – створення Антикорупційного суду». В нашому випадку не є перемогою прийняття рішення про створення музею, перемога – це реальне його створення. Прийняття сьогоднішнього рішення є першим кроком до створення музею на Поштовій", – наголосив депутат.

Додамо, Сергій Гусовський заявив, що в понеділок, 25 червня, він зареєструє окремий проект рішення про ініціювання припинення договору з інвестором будівництва підземного ТРЦ на Поштовій Площі ТОВ "Хенсфорд-Україна".

Нагадаємо, починаючи з 2015 року на Поштовій площі, під час підготовчих робіт до будівництва чергового торгово-розважального центру археологи знайшли унікальні артефакти ХІ-ХІІ століть. Їх доля (як і продовження археологічних робіт) повністю залежала від волі інвестора будівництва підземного ТРЦ – ТОВ "Хенсфорд-Україна". Кияни вже неодноразово демонстрували свою підтримку ідеї створення музею на Поштовій. Зокрема, вони зібрали понад 13000 підписів під петицією "Просимо врятувати безцінні історичні артефакти та археологічні розкопки на Поштовій площі". Ідея створення музею також показала високий результат в рамках голосування "Громадського бюджету" на 2018 рік – ця ініціатива посіла друге місце з 809-ти пропозицій.



Детальніше про прийнятий проект рішення за посиланням.