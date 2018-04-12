Італія не братиме участі у військових діях у Сирії, – прем'єр-міністр країни
Італія не братиме участь в можливій військовій кампанії в Сирії. Про це заявив прем'єр-міністр Італії Паоло Джентілоні.
Пише Інтерфакс.
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"Італія не братиме участі у військових діях в Сирії", – наводить місцева газета "Репуббліка" слова прем'єра після переговорів з міністрами закордонних справ і оборони.
Проте Джентілоні зазначив, що, тим не менш, згідно з міжнародними і двосторонніми домовленостями, Італія надасть логістичну підтримку союзникам.
Він також висловив думку, що рішення по Сирії може бути досягнуто мирним врегулюванням.
Стабільне і тривале рішення по Сирії може бути досягнуто шляхом мирного врегулювання, а також шляхом надання простору для дій ООН,
– зазначив П.Джентілоні.
Нагадаємо, 8 квітня щонайменше 70 людей померли через хімічну атаку у Сирії. Волонтерська рятувальна організація "Білі каски" розмістила у Twitter фото і відео із загиблими. Президент США Дональд Трамп заявив, що за цим стоїть президент Сирії Башар Асад, а Росія та Іран є відповідальними за його підтримку.
Згодом, 11 квітня глава Білого дому закликав Росію готуватись, бо за потреби "ракети будуть введені в дію". В РФ напередодні пригрозили, що збиватимуть американські ракети, якщо ті будуть випущені по Сирії.