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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Італія перемогла у Різдвяній гонці, Україна – лише восьма

      51 Читать новость на русском
      Артем Прима
      Артем Прима

      У німецькому Гельзенкірхені завершилася гонка переслідування в рамках Різдвяної гонки-2018. Доротея Вірер та Лукас Хофер з Італії стали тріумфаторами змагань.

      Боротьба за перемогу в Різдвяній гонці розгорнулася між Італією (Вірер / Хофер), Німеччиною (Шемпп / Пройсс) і зоряним інтернаціональним сімейним дуетом у складі Дарії Домрачевої і Уле-Ейнаром Бьорндаленом.

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      Перемогу у виставковій гонці здобула команда Італії. Німеччина-2 на домашньому старті задовольнилася другим місцем, трійку призерів замкнули Домрачева і Бьорндален, яким третє місце віддав благородний німець Бенедикт Долль.


      Лукас Хофер та Доротея Вірер перемоги у Різдвяній гонці-2018

      Україна була представлена Юлією Джимою та Артемом Примою. Українці так і не змогли включитися в боротьбу за високі місця і задовольнилися фінішем в нижній половині топ-10.

      Українські біатлоністи посіли сьому сходинку з десяти учасників у мас-старті, відставши від лідера на 1:08,2. Гонку переслідування, своєю чергою, Джима та Прима проїхали ще гірше. Восьма позиція з відставанням від першого місця у поняд дві хвилини.

      Результати гонки переслідування на Різдвяній гонці

      1. Доротея Вірер – Лукас Хофер (6) 33:23,6
      2. Франциска Пройсс – Сімон Шемпп (3) +1,2
      3. Дарія Домрачева – Уле-Айнар Бьорндален (3) +24,2
      4. Деніз Херрманн – Бенедикт Долль (3) +24,3
      5. Ліза Тереза Хаузер – Домінік Ландертінгер (6) +1:04,1
      6. Вероніка Віткова – Міхал Крчмарж (5) +1:09,5
      7. Катерина Юрлова-Перхт – Антон Шипулін (4) +1:48,8
      8. Юлія Джима – Артем Прима (7) +2:12,3
      9. Фуюкі Тачізакі – Мікіто Тачізакі (9) +2:58,0
      10. Анаіс Бескон – Емільєн Жаклен (8) +3:11,3

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      Теги: Новини біатлону Юлія Джима Артем Прима Спорт
      Джерело: 24 Канал
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