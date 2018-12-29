Італія перемогла у Різдвяній гонці, Україна – лише восьма

У німецькому Гельзенкірхені завершилася гонка переслідування в рамках Різдвяної гонки-2018. Доротея Вірер та Лукас Хофер з Італії стали тріумфаторами змагань.

Боротьба за перемогу в Різдвяній гонці розгорнулася між Італією (Вірер / Хофер), Німеччиною (Шемпп / Пройсс) і зоряним інтернаціональним сімейним дуетом у складі Дарії Домрачевої і Уле-Ейнаром Бьорндаленом.

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Перемогу у виставковій гонці здобула команда Італії. Німеччина-2 на домашньому старті задовольнилася другим місцем, трійку призерів замкнули Домрачева і Бьорндален, яким третє місце віддав благородний німець Бенедикт Долль.



Лукас Хофер та Доротея Вірер перемоги у Різдвяній гонці-2018

Україна була представлена Юлією Джимою та Артемом Примою. Українці так і не змогли включитися в боротьбу за високі місця і задовольнилися фінішем в нижній половині топ-10.

Українські біатлоністи посіли сьому сходинку з десяти учасників у мас-старті, відставши від лідера на 1:08,2. Гонку переслідування, своєю чергою, Джима та Прима проїхали ще гірше. Восьма позиція з відставанням від першого місця у поняд дві хвилини.

Результати гонки переслідування на Різдвяній гонці

1. Доротея Вірер – Лукас Хофер (6) 33:23,6

2. Франциска Пройсс – Сімон Шемпп (3) +1,2

3. Дарія Домрачева – Уле-Айнар Бьорндален (3) +24,2

4. Деніз Херрманн – Бенедикт Долль (3) +24,3

5. Ліза Тереза Хаузер – Домінік Ландертінгер (6) +1:04,1

6. Вероніка Віткова – Міхал Крчмарж (5) +1:09,5

7. Катерина Юрлова-Перхт – Антон Шипулін (4) +1:48,8

8. Юлія Джима – Артем Прима (7) +2:12,3

9. Фуюкі Тачізакі – Мікіто Тачізакі (9) +2:58,0

10. Анаіс Бескон – Емільєн Жаклен (8) +3:11,3

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