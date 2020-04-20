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      ВЕЛИКДЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      ВЕЛИКДЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Італія подякувала українським медикам за допомогу у боротьбі з COVID-19: зворушливе відео

      - Читать новость на русском
      Італійці подякували медикам / aljazeera.com

      У Італії зняли відео-подяку лікарям з усього світу, які допомагають боротися з коронавірусом.

      Відеоролик зі словами вдячності на адресу іноземним лікарям оприлюднили на фейсбук-сторінці адміністрації провінції Ломбардія.

      Зверніть увагу Коли українські медики повернуться додому з Італії: відповідь МОЗ

      "З масками на ваших обличчях, з респіраторами, які дозволили нам вільно вдихнути. Ми переможемо. Ми точно переможемо", – йдеться у відео.

      Відео: що відомо про українських лікарів в Італії

      Зверніть увагу! Станом на 20 квітня в Італії коронавірусом заразилися майже 179 тисяч людей. Від інфекції, на жаль, померли вже 23 660 осіб. Водночас ситуація з коронавірусом в Італії з кожним днем покращується. Є тенденція до зменшення кількості хворих.

      Українські медики в Італії: що відомо

      • 20 українських медиків вже 2 тижні допомагають італійцям у боротьбі з COVID-19 та набираються досвіду.
      • Їхня бригада прибула в італійський регіон Марке, де найбільша кількість хворих та померлих від смертоносної недуги.
      • В аеропорту Рима їх особисто зустрів італійський міністр закордонних справ Луїджі Ді Майо.
      • Лікарів направили в різні італійські лікарні. Там зараз бракує персоналу, бо багато з італійських медиків заразилися коронавірусом.
      • В МОЗ вважають, що це буде хорошим досвідом для України вивчити, як реагувати на критичну ситуацію.
      Автор: Аліна Оліховська
      Теги: Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Здоров'я Коронавірус в Україні
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