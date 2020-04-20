Італія подякувала українським медикам за допомогу у боротьбі з COVID-19: зворушливе відео

У Італії зняли відео-подяку лікарям з усього світу, які допомагають боротися з коронавірусом.

Відеоролик зі словами вдячності на адресу іноземним лікарям оприлюднили на фейсбук-сторінці адміністрації провінції Ломбардія.

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"З масками на ваших обличчях, з респіраторами, які дозволили нам вільно вдихнути. Ми переможемо. Ми точно переможемо", – йдеться у відео.

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Зверніть увагу! Станом на 20 квітня в Італії коронавірусом заразилися майже 179 тисяч людей. Від інфекції, на жаль, померли вже 23 660 осіб. Водночас ситуація з коронавірусом в Італії з кожним днем покращується. Є тенденція до зменшення кількості хворих.

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