Італія подякувала українським медикам за допомогу у боротьбі з COVID-19: зворушливе відео
У Італії зняли відео-подяку лікарям з усього світу, які допомагають боротися з коронавірусом.
Відеоролик зі словами вдячності на адресу іноземним лікарям оприлюднили на фейсбук-сторінці адміністрації провінції Ломбардія.
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"З масками на ваших обличчях, з респіраторами, які дозволили нам вільно вдихнути. Ми переможемо. Ми точно переможемо", – йдеться у відео.
Відео: що відомо про українських лікарів в Італії
Зверніть увагу! Станом на 20 квітня в Італії коронавірусом заразилися майже 179 тисяч людей. Від інфекції, на жаль, померли вже 23 660 осіб. Водночас ситуація з коронавірусом в Італії з кожним днем покращується. Є тенденція до зменшення кількості хворих.
Українські медики в Італії: що відомо
- 20 українських медиків вже 2 тижні допомагають італійцям у боротьбі з COVID-19 та набираються досвіду.
- Їхня бригада прибула в італійський регіон Марке, де найбільша кількість хворих та померлих від смертоносної недуги.
- В аеропорту Рима їх особисто зустрів італійський міністр закордонних справ Луїджі Ді Майо.
- Лікарів направили в різні італійські лікарні. Там зараз бракує персоналу, бо багато з італійських медиків заразилися коронавірусом.
- В МОЗ вважають, що це буде хорошим досвідом для України вивчити, як реагувати на критичну ситуацію.
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