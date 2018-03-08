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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Італія провела в останню путь футболіста "Фіорентини" Асторі: фоторепортаж

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8 березня у центрі Флоренції відбулася церемонія прощання з капітаном місцевої "Фіорентини" та збірної Італії Давіде Асторі. Спортсменові 7 січня виповнився 31 рік.

Як пишуть італійські ЗМІ, попрощатися з гравцем в старовинній флорентійській базиліці Санта-Кроче прийшли італійські футбольні зірки, серед яких були Лучано Спаллетті, Джамп’єро Вентура, Марко ван Бастен, Джанлуїджі Буффон, Массіміліано Аллегрі та Франческо Тотті.

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Крім того, на траурному заході був присутнім щонайменше один представник кожного з 20 клубів Серії А, а також клубів Серії B.

Повідомляється, що загалом попрощатися з Асторі прийшли близько 7 тисяч уболівальників "Фіорентини". Також у Флоренції цього дня офіційно було оголошено траур: у школах і на робочих місцях попросили провести хвилину мовчання на честь Асторі.

До слова, "Фіорентина" та "Кальярі" вже офіційно оголосили, що вилучили з обігу 13-й номер, під яким грав у них футболіст.

Фото: Getty Images

Нагадаємо, у неділю, 4 березня, раптово помер гравець "Фіорентини" та збірної Італії Давіде Асторі. Сталося це в одному із готелів в Удіне, де його команда мала провести виїзну гру чемпіонату. У зв’язку із трагедією усі поєдинки Ліги Чемпіонів і Ліги Європи розпочалися із хвилини мовчання.

Теги: Новини політики Фотоновини Новини спорту Втрати
Джерело: 24 Канал
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