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      Італія та Греція засудили кількасот українських моряків через схеми з біженцями

      - Читать новость на русском
      Українців засудили за нелегальне перевезення мігрантів / dpa

      На початку березня 2020 року у в'язницях на півдні Італії та у Греції перебувають понад 250 українських моряків. Більшість із них засуджені за незаконні схеми із перевезенням нелегальних мігрантів з Туреччини у Європу.

      Пресслужба МЗС України запевняє, що питання захисту прав українських моряків перебуває на постійному контролі дипломатів. Про це повідомляє Deutsche Welle.

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      Скільки українців заарештували в Італії

      • Згідно з даними МЗС, з 2015 по 2018 рік на півдні Італії загалом заарештували 161 громадянина України.
      • У 2019 році затримали 32 українців, а 18 звільнили.
      • Від початку 2020 року в Італії затримали одного українського моряка.

      Що відомо про заарештованих українців у Греції

      • У Греції, за даними МЗС, тільки протягом 2019 року затримали 36 українських моряків, а у 2020-му – двох.
      • При цьому у 2019 році там засудили за нелегальне перевезення мігрантів 29 українських моряків, а у 2020 році – дев'ятьох. 

      За законодавством Греції за контрабанду людей передбачається до 25 років позбавлення волі.

      Як працювали схеми перевезення нелегальних мігрантів у ЄвропуСудна, на яких працювали українці, здебільшого, були орендовані або зареєстровані на фіктивних осіб. З кожного біженця брали по кілька тисяч доларів. Українцям пропонували жити на яхті і возити туристів. Вночі на судно починали садити десятки біженців і переправляти до берегів Італії та Греції.

      Чому долар росте: прогнози для України
      10 березня
      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини політики Водний транспорт МЗС України Греція біженці
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