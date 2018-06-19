Італійська насолода: як приготувати ніжну пана-коту

Якщо ви не знаєте, чим потішити себе і своїх близьких у спекотні літні дні – тоді цей рецепт якраз для вас. Неймовірно ніжний італійський десерт з вершків, молока, цукру і желатину походить ще із П'ємонту, але їдять його по всій Італії та у світі, подаючи з ягідними, карамельними та шоколадними сиропами.

Вершковий десерт "прийшов" до нас з Італії та змусив полюбити всіх завзятих гурманів. Кондитери та аматори кулінарії хоча б раз та й пробували готувати цю ніжну смакоту з вершків, молока та желатину. Так чому б не спробувати цей рецепт і вам?

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Італійська пана-кота: рецепт

Інгредієнти: 250 г вершків (жирність 35%), 125 м молока, 50 г цукру, 8 м желатину, 1 стручок ванілі, 40 мл води.

Як приготувати пана-коту?

Помістіть желатин у воду і очікуйте, поки він набухне. Стручок ванілі розріжте навпіл і дістаньте звідти насіння і м'якоть. Вершки, молоко, цукор і вийнятий вміст ванілі помістіть в одну посудину і доведіть до кипіння.

Акуратно зніміть суміш з вогню і охолоджуйте. Після цього ретельно змішайте прохолодну суміш із замоченим желатином. Готову масу заливайте у форми і ставте в холодильник. Опісля прикрашайте десерти фруктами або іншими додатками.