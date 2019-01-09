Італійська "Рома" готова вже взимку орендувати півзахисника збірної України

Тренерський штаб італійської "Роми" не покидає планів підписати півзахисника збірної України та бельгійського "Генка" Руслана Маліновського.

Однак у "Ромі" розуміють, що придбати гравця взимку буде доволі складно. Відтак розраховують взяти його в оренду з подальшим правом викупу.

Читайте також: "Шахтар" у будь-який момент може підсилитися нападником збірної України

За повідомленням FootBoom, італійці готові запропонувати до 1 мільйона євро за оренду. А згодом викупити контракт гравця за 12 мільйонів євро.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram