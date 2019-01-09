Італійська "Рома" готова вже взимку орендувати півзахисника збірної України
Тренерський штаб італійської "Роми" не покидає планів підписати півзахисника збірної України та бельгійського "Генка" Руслана Маліновського.
Однак у "Ромі" розуміють, що придбати гравця взимку буде доволі складно. Відтак розраховують взяти його в оренду з подальшим правом викупу.
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За повідомленням FootBoom, італійці готові запропонувати до 1 мільйона євро за оренду. А згодом викупити контракт гравця за 12 мільйонів євро.
Джерело: 24 Канал
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