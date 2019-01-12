Італійська "Рома" передумала купляти зіркового українського футболіста: відома причина

Клуб зі столиці Італії передумав купляти українського півзахисника та футболіста збірної Руслана Маліновського, який наразі грає за бельгійський клуб "Генк".

За інформацією видання Footboom, причиною такого рішення є остаточний перехід "вовків" на схему гри, у якій немає місця Маліновському.

Читайте також: "Шальке" Коноплянки та "Генк" Маліновського зіграли у результативну нічию

Найімовірніше, трансфер не відбудеться і влітку. "Рома" вважає, що по завершенні сезону банально не зможе витримати конкуренцію за гравця. Адже на Руслана претендує цілий список клубів з топ-чемпіонатів Європи.

Нагадаємо, раніше 24 канал писав, що український півзахисник Руслан Маліновський під час зимового трансферного вікна не буде змінювати клуб та продовжить виступати за "Генк".

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram