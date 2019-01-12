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      Італійська "Рома" передумала купляти зіркового українського футболіста: відома причина

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      Клуб зі столиці Італії передумав купляти українського півзахисника та футболіста збірної Руслана Маліновського, який наразі грає за бельгійський клуб "Генк".

      За інформацією видання Footboom, причиною такого рішення є остаточний перехід "вовків" на схему гри, у якій немає місця Маліновському.

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      Найімовірніше, трансфер не відбудеться і влітку. "Рома" вважає, що по завершенні сезону банально не зможе витримати конкуренцію за гравця. Адже на Руслана претендує цілий список клубів з топ-чемпіонатів Європи.

      Нагадаємо, раніше 24 канал писав, що український півзахисник Руслан Маліновський під час зимового трансферного вікна не буде змінювати клуб та продовжить виступати за "Генк".

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      Теги: Спорт Футбол Руслан Маліновський
      Джерело: 24 канал
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