Італійська та іспанська Wikipedia перестали працювати: названо причину

Версії електронної енциклопедії Wikipedia на італійській та іспанській мові призупинили свою роботу. Таким чином автори проекту виявляють незгоду із директивою Європейського союзу щодо авторського права в інтернеті.

Про це повідомляє Gizmodo.

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Варто зазначити, що експерти, які вивчали законопроект, вважають, що він має багато не конкретних формулювань. Наприклад, від адміністраторів сайтів вимагають розробити фільтри, які будуть перевіряти, чи має право користувач завантажувати на сайт той чи інший контент.

Замість того, щоб вносити доповнення до законів про авторське право в Європі і сприяти участі всіх громадян в інформаційному суспільстві, директива загрожує свободі онлайн-простору і створює нові фільтри, перепони і обмеження для доступу в інтернет,

– зауважили модератори енциклопедії.

На думку фахівців, це практично неможливо реалізувати і судячи з усього, до протесту Wikipedia приєднаються і інші сайти та організації.

Згідно із 13 директивою про авторське право, незаконне розповсюдження будь-яких форм мистецтва в інтернеті або офлайн без відома правовласників забороняється.

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