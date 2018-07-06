Італійська зірка К'яра Ферраньї зібралась на концерт Бейонсе: стильні фото
Відома італійська блогера К'яра Ферраньї не пропускає жодної світської події. Разом зі своїм партнером – італійським репером Fedez, зірка сьогодні відвідає концерт поп-діви Бейонсе в Італії.
В рамках музичного туру On the Run II Бейонсе і Jay-Z, найвідоміші блогери та шанувальники подружжя відвідують концерти у всіх куточках світу. Не виключенням стала і пара наречених К’яри і Fedez.
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Для грандіозного концерту в Мілані, Італія, Ферраньї обрала стильну блискучу футболку чорного кольору від бренду Balmain та короткі шорти. Для завершення образу блогерка одягнула блискучий жакет, масивне чорне взуття на високій платформі і аксесуари. Наряд доповнюв "smoky eyes" макіяж і підібрана зачіска.
"Готова до концерту Бейонсе", – йдеться в підписі до фото К'яри.
К'яра Ферраньї зібралась на концерт Бейонсе
Щодо музиканта, то він обрав чорні шорти та футболку із зображенням репера Jay-Z. Стильний "лук" Fedez завершив біло-червоними кросівками.
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Fedez і К'яра Ферраньї йдуть на концерт Бейонсе
Fedez
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