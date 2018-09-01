Італійське королівське весілля: блогерка К'яра Ферраньї вийшла заміж у розкішній сукні від кутюр

1 вересня популярна італійська блогерка К'яра Ферраньї вийшла заміж за репера Fedez. Їхнє весілля ще задовго до одруження назвали "італійським королівським весіллям"

Одне з найбільш очікуваних зіркових весіль відбулося. 31-річна знаменита блогерка К'яра Ферраньї вийшла заміж у розкішній весільній сукні від Dior.

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Весільна церемонія пройшла в готелі-бутику Dimora delle Balze недалеко від сицилійської комуни Ното. Спочатку повідомлялось, що місцем для церемонії мав стати палаццо Дучеціо, але пара змінила локацію.



К'яра Ферраньї

31-річна знаменита блогерка К'яра Ферраньї вийшла заміж у розкішній весільній сукні від Dior Couture.



​К'яра Ферраньї

Верх сукні закриває шию і руки нареченої. Він виконаний з тонкого мережива кроше. Дизайнер Марія Грація Кьюрі розповіла, що це знак поваги традиційному ремеслу півдня Італії і Франції, яким здавна займаються тільки жінки. Образ доповнює повітряна спідниця і довга фата.



К'яра Ферраньї і Fedez

Відомо, що на створення весільної сукні Ферраньї пішло 1600 годин ручної роботи і 400 метрів тканини.

Вона перша жінка на чолі модного Дому, що вона зуміла привнести в бренд нове бачення, запропонувавши інший образ дівчини Dior, вільної і незалежної,

– заявила Кьюрі в інтерв'ю Vogue.



К'яра Ферраньї і Fedez з сином Лео



К'яра Ферраньї і Fedez

Дивіться відео з весілля К'яри Ферраньї і Fedez:

Допис, поширений Vicolodellenews (@vicolodellenewsofficial) 1 Вер 2018 р. о 10:01 PDT

Хто така К'​яра Ферраньї?Відома італійська модель, бізнес-вумен, а також одна з найвідоміших світових блогерів. Також популярність дівчина отримала завдяки особистому контенту The Blonde Salad.