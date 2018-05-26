Італійський блогер відтворює гламурні фото зірок: кумедні знімки

Італійський блогер Еммануель Феррарі отримав чималу популярність в мережі. Хлопець вправно відтворює гламурні образи американських зірок, створюючи вбрання з підручних засобів.

Знаменитості часто дивують прихильників, приміряючи найнезвичніші дизайнерські вбрання. Окрім цього, Instagram рясніє й гламурними "луками" акторів, моделей та співачок. Одні користувачі мережі захоплено спостерігають за життям селебрітіз, а інші намагаються відтворити їхні "луки".

Читайте також: Австралійка зробила пародії на пікантні фото знаменитостей: курйозні світлини

Проте Еммануель Феррарі вирішив підійти до пародіювання з креативністю. Хлопець з 2014 року висміює епатажні образи знаменитостей, створюючи власні копії з підручних засобів. Так, звичайна тканина, туалетний папір, їжа та навіть кіт допомагають блогеру кумедно зобразити стильні фото зірок.

Об'єктами насмішок Еммануеля Феррарі були не тільки моделі та акторки, а й герцогиня Меган Маркл. Її розкішне весільне вбрання теж стало причиною для пародії.

Допис, поширений Emi's Life (@_emilife) 19 Тра 2018 р. о 7:33 PDT

Допис, поширений Emi's Life (@_emilife) 22 Тра 2018 р. о 5:02 PDT

Допис, поширений Emi's Life (@_emilife) 19 Тра 2018 р. о 5:29 PDT

Допис, поширений Emi's Life (@_emilife) 13 Тра 2018 р. о 11:16 PDT

Допис, поширений Emi's Life (@_emilife) 8 Тра 2018 р. о 11:01 PDT

Допис, поширений Emi's Life (@_emilife) 6 Тра 2018 р. о 5:09 PDT

Допис, поширений Emi's Life (@_emilife) 7 Тра 2018 р. о 5:04 PDT

Допис, поширений Emi's Life (@_emilife) 2 Тра 2018 р. о 5:07 PDT

Допис, поширений Emi's Life (@_emilife) 30 Кві 2018 р. о 5:00 PDT

Допис, поширений Emi's Life (@_emilife) 24 Кві 2018 р. о 5:18 PDT

Допис, поширений Emi's Life (@_emilife) 19 Кві 2018 р. о 5:19 PDT

Допис, поширений Emi's Life (@_emilife) 16 Кві 2018 р. о 10:14 PDT

Допис, поширений Emi's Life (@_emilife) 14 Кві 2018 р. о 5:05 PDT