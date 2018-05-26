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Італійський блогер відтворює гламурні фото зірок: кумедні знімки

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Блогер відтворює гламурні знімки зірок
Блогер відтворює гламурні знімки зірок / Фото із соцмереж

Італійський блогер Еммануель Феррарі отримав чималу популярність в мережі. Хлопець вправно відтворює гламурні образи американських зірок, створюючи вбрання з підручних засобів.

Знаменитості часто дивують прихильників, приміряючи найнезвичніші дизайнерські вбрання. Окрім цього, Instagram рясніє й гламурними "луками" акторів, моделей та співачок. Одні користувачі мережі захоплено спостерігають за життям селебрітіз, а інші намагаються відтворити їхні "луки".

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Проте Еммануель Феррарі вирішив підійти до пародіювання з креативністю. Хлопець з 2014 року висміює епатажні образи знаменитостей, створюючи власні копії з підручних засобів. Так, звичайна тканина, туалетний папір, їжа та навіть кіт допомагають блогеру кумедно зобразити стильні фото зірок.

Об'єктами насмішок Еммануеля Феррарі були не тільки моделі та акторки, а й герцогиня Меган Маркл. Її розкішне весільне вбрання теж стало причиною для пародії.

 

Допис, поширений Emi's Life (@_emilife)

 

Допис, поширений Emi's Life (@_emilife)

 

Допис, поширений Emi's Life (@_emilife)

 

Допис, поширений Emi's Life (@_emilife)

 

Допис, поширений Emi's Life (@_emilife)

 

Допис, поширений Emi's Life (@_emilife)

 

Допис, поширений Emi's Life (@_emilife)

 

Допис, поширений Emi's Life (@_emilife)

 

Допис, поширений Emi's Life (@_emilife)

 

Допис, поширений Emi's Life (@_emilife)

 

Допис, поширений Emi's Life (@_emilife)

 

Теги: LifeStyle Курйозні новини
Джерело: 24 Канал
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