Італійський боксер помер після нокауту в 12 раунді: відео

У Таїланді поєдинок італійського боксера Крістіана Дагіо з тайцем Доном Паруеангом за титул срібного чемпіона Азії за версією WBC закінчився поразкою європейця. Він програв нокаутом, зазнав травм голови і помер в лікарні, не приходячи до тями.

Паруеанг відправив Дагіо в нокаут в 12-му раунді, після чого італійський боксер втратив свідомість і був доставлений в лікарню, де через кілька днів помер від отриманих травм голови, не виходячи з коми.

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Дагіо протягом більшої частини кар'єри виступав в Таїланді. В його активі 145 перемог в 189 проведених поєдинках.

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