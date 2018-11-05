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      КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФИ НА ГАЗ САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ

      Італійський боксер помер після нокауту в 12 раунді: відео

      1891 Читать новость на русском
      Крістіан Дагіо
      Крістіан Дагіо

      У Таїланді поєдинок італійського боксера Крістіана Дагіо з тайцем Доном Паруеангом за титул срібного чемпіона Азії за версією WBC закінчився поразкою європейця. Він програв нокаутом, зазнав травм голови і помер в лікарні, не приходячи до тями.

      Паруеанг відправив Дагіо в нокаут в 12-му раунді, після чого італійський боксер втратив свідомість і був доставлений в лікарню, де через кілька днів помер від отриманих травм голови, не виходячи з коми.

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      Дагіо протягом більшої частини кар'єри виступав в Таїланді. В його активі 145 перемог в 189 проведених поєдинках.

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      Теги: Спорт Бокс
      Джерело: 24 Канал
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