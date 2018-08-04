Італійський мільйонер Джанлука Ваккі станцював в жіночому купальнику на підборах: відео

Італійський мільйонер Джанлука Ваккі продовжує демонструвати прихильникам свої запальні танці. Ще торік через це багатія прозвали "танцюючим мільйонером".

Мільйонер опублікував нове відео на своїй сторінці в Instagram.

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Джанлука Ваккі приєднався до світового флешмобу, коли користувачі соцмереж танцюють під пісню репера Дрейка "In my feelings". Найчастіше люди, які беруть участь у цьому, намагаються вистрибнути з машини на ходу, а потім паралельно бігти за автомобілем і танцювати.

Однак Джанлука станцював біля будинку. Щоправда, у туфлях на високих підборах, чорному жіночому купальнику. Його образ довершили яскраві окуляри та капелюх.

Дивіться відео з Джанлукою Ваккі:

Допис, поширений Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) 31 Лип 2018 р. о 7:32 PDT

Вкінці відео до 50-річного мільйонера приєднується його нова пасія – венесуельська модель Шерон Фонсека.

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Допис, поширений Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) 19 Чер 2018 р. о 7:32 PDT

Допис, поширений Sharon Fonseca️ (@sharfonseca) 19 Жов 2017 р. о 5:11 PDT