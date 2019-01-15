Іспанський тенісист двічі потрапив у суддю м'ячем, а потім познущався з неї: скандальне відео

Іспанський тенісист Хайме Мунар повівся не по-джентльменськи в матчі першого кола Australian Open з італійцем Фабіо Фоньїні.

Під час матчу Мунар двічі потрапив м'ячем у дівчину-суддю, чим довів її до сліз, пише "Спорт-експрес".

Читайте також: Хлопчик на Australian Open викликав щирі овації у публіки своїм вчинком: відео

Причому після чергового попадання Мунар вирішив пожартувати і показав, як розстрілює її з ракетки. Частина публіки посміялася, але дівчина не розділила веселощів іспанця.

Мунар дважды попал мячом в девушку-арбитра и довел ее до слез, а потом расстрелял из ракетки



Глумление на грани pic.twitter.com/vxLOfTMSDR — Eurosport.ru (@Eurosport_RU) 15 января 2019 г.

Варто зазначити, що в цій зустрічі перемогу здобув Фоньїні. Мунар знявся з матчу в третьому сеті за рахунку 7:6 (7:3), 7:6 (9:7), 3:1 на користь італійця.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram