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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТОМОС BREXIT

      Іспанський тенісист двічі потрапив у суддю м'ячем, а потім познущався з неї: скандальне відео

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      Хайме Мунар вразив дивним вчинком
      Хайме Мунар вразив дивним вчинком

      Іспанський тенісист Хайме Мунар повівся не по-джентльменськи в матчі першого кола Australian Open з італійцем Фабіо Фоньїні.

      Під час матчу Мунар двічі потрапив м'ячем у дівчину-суддю, чим довів її до сліз, пише "Спорт-експрес".

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      Причому після чергового попадання Мунар вирішив пожартувати і показав, як розстрілює її з ракетки. Частина публіки посміялася, але дівчина не розділила веселощів іспанця.

      Варто зазначити, що в цій зустрічі перемогу здобув Фоньїні. Мунар знявся з матчу в третьому сеті за рахунку 7:6 (7:3), 7:6 (9:7), 3:1 на користь італійця.

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      Теги: Спорт Теніс
      Джерело: 24 Канал
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