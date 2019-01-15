Іспанський тенісист двічі потрапив у суддю м'ячем, а потім познущався з неї: скандальне відео
Іспанський тенісист Хайме Мунар повівся не по-джентльменськи в матчі першого кола Australian Open з італійцем Фабіо Фоньїні.
Під час матчу Мунар двічі потрапив м'ячем у дівчину-суддю, чим довів її до сліз, пише "Спорт-експрес".
Читайте також: Хлопчик на Australian Open викликав щирі овації у публіки своїм вчинком: відео
Причому після чергового попадання Мунар вирішив пожартувати і показав, як розстрілює її з ракетки. Частина публіки посміялася, але дівчина не розділила веселощів іспанця.
Варто зазначити, що в цій зустрічі перемогу здобув Фоньїні. Мунар знявся з матчу в третьому сеті за рахунку 7:6 (7:3), 7:6 (9:7), 3:1 на користь італійця.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес13 травня 2018 , 06:44
"Динамо" обіграло збірну світу. ВІДЕО10 вересня 2011 , 21:56
"Будівельник" підписав контракт із Франкліном Робінсоном3 грудня 2012 , 15:10
У Луцьку сухо. "Волинь" - "Ворскла" - 0:023 березня 2014 , 19:37
Лідерство залишається в Мадриді. "Реал" - "Райо Вальєкано" - 5:1. ВІДЕО8 листопада 2014 , 22:58