01:48
23 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
13°C
14°C 11°C
  • неділя
    19°C 9°C
  • понеділок
    22°C 11°C
  • вівторок
    24°C 12°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Гаряча вболівальниця. Байкерський шедевр
Вєсті Кремля
00:32, сьогодні
Вєсті.UA. Довічне ув'язнення Порошенку. Урочисте відкриття банкомату
Вєсті.UA
00:55, сьогодні
Усі претензії до добросовісних покупців: чому українські курорти лише для обраних
ЦРУ
09:00, 22 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати все. Іноземці за залізною завісою
Згадати все
22:20, 19 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу

Італійський віце-прем’єр озвучив тривожну заяву для всього світу

261 Читать новость на русском
Маттео Сальвіні
Маттео Сальвіні / Фото з відкритих джерел

Заступник голови ради міністрів Італії Маттео Сальвіні заявив, що розбіжності всередині Європейського союзу можуть призвести до розвалу об'єднання.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Читайте також: Італія затримала два німецькі кораблі, які перевозили мігрантів з Лівії

Серед тем, які не знаходять єдиної підтримки серед європейських країн, Сальвіні назвав міграційну кризу та формування бюджету ЄС.

Протягом року стане ясно, чи збережеться об'єднана Європа чи ні. Ми дізнаємося, чи має все це сенс", – заявив Сальвіні.

Він також зазначив, що Італія більше не здатна приймати в себе мігрантів.

"Ми більше не можемо прийняти жодної людини. Навпаки, ми б хотіли направити куди-небудь декількох", – заявив віце-прем'єр Італії.

Нагадаємо, що іспанський порт Валенсія погодився прийняти 629 біженців з корабля Aquarius яких не пустили до Італії та Мальти після чого судно застрягло в Середземному морі. Влада Іспанії заявила, що зробили це, аби уникнути гуманітарної катастрофи.

Теги: Новини політики Євросоюз біженці
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Бурленье мира: как Венгрия борется с нелегалами и почему Макрон наругал ребонка
22 червня, 23:30 Бурленье мира: как Венгрия борется с нелегалами и почему Макрон наругал ребонка
Іван Яковина 200
Головні новини 22 червня: новий очільник Донеччини і потепління в українсько-угорських стосунках
22 червня, 22:24 Головні новини 22 червня: новий очільник Донеччини і потепління в українсько-угорських стосунках
1573
Як зекономити на митті посуду
22 червня, 16:00 Як зекономити на митті посуду
Український "Моссад": чому терористам варто нервувати
22 червня, 22:00 Український "Моссад": чому терористам варто нервувати
Олексій Чибісов 1836
Загроза для незалежності НАБУ: чому Павла Жебрівського призначили третім аудитором
22 червня, 21:00 Загроза для незалежності НАБУ: чому Павла Жебрівського призначили третім аудитором
Сергій Лещенко 305
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук