Італійський воротар відзначився найкумеднішим автоголом у сезоні: відео

Найбезглуздіший автогол сезону був забитий у матчі 18-го туру Серії Б "Палермо" – "Асколі" (3:0).

На 26-хвилині голкіпер гостей Філіппо Перуккіні, перебуваючи під пресингом гравця суперника, спробував його обіграти і "завів" м'яч у власні ворота.

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Варто зазначити, що ще два голи команда з міста Асколі-Пічено пропустила під завісу матчу.

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