Італійському фанату після матчу "Ліверпуля" може знадобитися операція

Уболівальники "Ліверпуля" після матчу Ліги чемпіонів у вівторок ввечері напали на італійського фаната "Наполі".

Батьки 24-річного Маттіа, який закінчив університет 24 листопада, подарували йому поїздку до Англії на чотири дні, в рамках якої він і відвідав гру.

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За словами італійця, на виході зі стадіону "Енфілд" його оточили й побили семеро прихильників "Ліверпуля", повідомляє Football Italia.

Маттіа володіє англійською, тому стверджує, що намагався покликати на допомогу. Та ніхто не захотів втручатися у сутичку. Уже згодом на допомогу побитому італійцеві прийшов його друг, який відвіз Маттіа в клініку.

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У 24-річного хлопця діагностували перелом вилиці й пошкодження очниці, через що надалі може знадобитися операція.

"Абсурдно ризикувати життям заради футбольного матчу", – сказав батько Маттіа Corriere del Mezzogiorno.

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