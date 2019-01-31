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      IT–індустрія України забезпечила величезний експорт країні у 2018 році

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      IT–індустрія України забезпечила величезний експорт країні у 2018 році
      IT–індустрія України забезпечила величезний експорт країні у 2018 році / projectsworld.in

      У 2018 році 184 тисячі українських програмістів забезпечили експорт IT-продукції на 4,5 мільярда доларів. За обсягом експорту індустрія посіла друге місце в країні.

      СЕО інноваційного парку UNIT.City Максим Яковер сказав, що у 2017 році обсяг експорту становив 3,6 мільярда доларів або 3,4% ВВП країни, пише "Економічна правда".

      Читайте також: Як змінився український аграрний експорт у 2018 році: цікаві дані

      Станом на кінець 2018 року 20% компаній – світових лідерів у сфері розробки програмного забезпечення для мобільних платформ – мали офіси в Україні. 184 тисячі українських програмістів забезпечили експорт IT-продукції на 4,5 мільярда доларів, що значно більше, аніж минулого 2017 року.

      В Україні працює 4 тисячі IT-компаній і понад 110 R&D центрів всесвітньо відомих міжнародних компаній.

      експорт it
      Інфографіка "Економічної правди"

      За останні роки Україна вперше також увійшла в десятку світових лідерів з експорту молочної продукції. Крім того, український аграрний експорт за результатами 2018 року досяг нового рекорду. Він перевищив 18,8 мільярдів доларів.

      Теги: Новини України Гроші Експорт
      Джерело: 24 Канал
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