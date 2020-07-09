На Одещині 17-річний хлопець скоїв самогубство за мотивами власної книги: деталі
У місті Кілія, що на Одещині 17-річний хлопець Іван Делюков покінчив життя самогубством. Хлопця 2 тижні розшукували рідні, він пішов з дому і не повернувся. Врешті тіло юнака знайшли в трубі шкільної котельні: найімовірніше, він зістрибнув туди сам, бажаючи відтворити сюжет власної книги.
Зникнення юнака
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Івана Делюкова декілька тижнів шукала поліція і волонтери. Річ у тім, що вперше хлопець пішов із батьківського дому 19 червня. Тоді водій вантажної машини розповів, що підвозив хлопця до якогось села, передає "Обозреватель".
В розмові юнак зізнався, що хоче подорожувати, йому сподобалося пізнавати світ. Тоді підлітка швидко знайшли і повернули додому.
Наступного разу хлопець зник в ніч на 22 червня. Втім, батьки не стали бити на сполох відразу. Вони сподівалися, що Іван скоро повернеться. Однак минув тиждень – і від хлопця не було жодної звістки. Відтак, батьки написали заяву до поліції.
Пошуки і загадкова книга
Поліція і волонтери дуже відповідально поставилися до пошуків хлопця. Так, волонтери поспілкувалися із друзями Івана і вже від них довідалися: той писав книгу у стилі фентезі.
Згідно з її сюжетом, головний герой падає у якусь трубу та опиняється в іншому вимірі. Вкінці книги він прокидається і розуміє, що все це – сон.
Друзі розповідали, що юнак дуже хотів видати цю книгу. Втім, товариші запевняли його: книгу навряд віддадуть у друк, оскільки в ній йдеться про самогубство. Відтак, вони порадили хлопцю виправити початок.
Як знайшли тіло Делюкова
- Волонтери вирішили обшукати всі закинуті місця поблизу.
- Пошуки продовжили у районі, де колись жив хлопець із сім’єю. Там у нього залишилось багато друзів.
- Врешті тіло Івана знайшли на дні 20-ти метрової труби. Батько спершу помітив поряд взуття сина. Саме в ньому той і зник 22 червня.
- Після цього батько відкрив вікно для прочистки труби, та в темряві нічого не було видно. Лише посвітивши ліхтарем, він побачив тіло підлітка.
Тіло хлопця знайшов батько / Фото "Пошукова платформа 911"
Що кажуть про самогубство рідні, друзі та поліція
- Спершу в смерті хлопчика підозрювали зв'язок з комп'ютерною грою Forge of Empires. Втім, ця гра не є небезпечною, нею захоплюються і діти більш раннього віку.
Тим більше, що грати в неї Іван почав два – три місяці тому. У нього до цього був звичайний кнопковий телефон. Але коли через карантин почалося віддалене навчання, то йому купили більш сучасний смартфон. Він зміг туди завантажити цю гру,
– розповіла волонтерка Юлія.
- Батьки теж пов'язували першу втечу хлопчика з захопленням іграми, тому батько забрав у нього телефон. Другий раз він пішов з дому вже без телефону і речей.
- До останнього друзі і волонтери сподівалися, що хлопець знайдеться. Самі діти запевняли, що Іван не здатний накласти на себе руки. Хоча за ним і помічали деякі підліткові комплекси, він був досить замкнутим.
- Водночас, усі думали, що 5 липня, в свій день народження, Іван зробить сюрприз і прийде додому.
- У поліції Одеської області кажуть, що за фактом смерті Івана Делюкова відкрили кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство". Ведеться слідство.