У місті Кілія, що на Одещині 17-річний хлопець Іван Делюков покінчив життя самогубством. Хлопця 2 тижні розшукували рідні, він пішов з дому і не повернувся. Врешті тіло юнака знайшли в трубі шкільної котельні: найімовірніше, він зістрибнув туди сам, бажаючи відтворити сюжет власної книги.

Зникнення юнака

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Івана Делюкова декілька тижнів шукала поліція і волонтери. Річ у тім, що вперше хлопець пішов із батьківського дому 19 червня. Тоді водій вантажної машини розповів, що підвозив хлопця до якогось села, передає "Обозреватель".

В розмові юнак зізнався, що хоче подорожувати, йому сподобалося пізнавати світ. Тоді підлітка швидко знайшли і повернули додому.

Наступного разу хлопець зник в ніч на 22 червня. Втім, батьки не стали бити на сполох відразу. Вони сподівалися, що Іван скоро повернеться. Однак минув тиждень – і від хлопця не було жодної звістки. Відтак, батьки написали заяву до поліції.

Пошуки і загадкова книга

Поліція і волонтери дуже відповідально поставилися до пошуків хлопця. Так, волонтери поспілкувалися із друзями Івана і вже від них довідалися: той писав книгу у стилі фентезі.

Згідно з її сюжетом, головний герой падає у якусь трубу та опиняється в іншому вимірі. Вкінці книги він прокидається і розуміє, що все це – сон.

Друзі розповідали, що юнак дуже хотів видати цю книгу. Втім, товариші запевняли його: книгу навряд віддадуть у друк, оскільки в ній йдеться про самогубство. Відтак, вони порадили хлопцю виправити початок.

Як знайшли тіло Делюкова

Волонтери вирішили обшукати всі закинуті місця поблизу.

Пошуки продовжили у районі, де колись жив хлопець із сім’єю. Там у нього залишилось багато друзів.

Врешті тіло Івана знайшли на дні 20-ти метрової труби. Батько спершу помітив поряд взуття сина. Саме в ньому той і зник 22 червня.

Після цього батько відкрив вікно для прочистки труби, та в темряві нічого не було видно. Лише посвітивши ліхтарем, він побачив тіло підлітка.



Тіло хлопця знайшов батько / Фото "Пошукова платформа 911"

Що кажуть про самогубство рідні, друзі та поліція

Спершу в смерті хлопчика підозрювали зв'язок з комп'ютерною грою Forge of Empires. Втім, ця гра не є небезпечною, нею захоплюються і діти більш раннього віку.

Тим більше, що грати в неї Іван почав два – три місяці тому. У нього до цього був звичайний кнопковий телефон. Але коли через карантин почалося віддалене навчання, то йому купили більш сучасний смартфон. Він зміг туди завантажити цю гру,

– розповіла волонтерка Юлія.