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Іван Дорн влаштував божевільну рекламу свого концерту в центрі Києва: відео

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Іван Дорн влаштував божевільну рекламу на Хрещатику
Іван Дорн влаштував божевільну рекламу на Хрещатику / Instagram

Популярний український співак Іван Дорн, який часто гастролює в Москві, зробив дивну рекламу свого концерту в Києві.

Відповідний ролик артист розмістив в своєму Instagram.

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Для зйомки відео Дорн запросив коміка Олександра Саса, який прославився завдяки російському шоу "ComedyБаттл". На кадрах ролика Сас, перевтілившись в бомжа, бігає по Хрещатику з табличками: "Іван Дорн, 1 червня, Київ" і "Концерт близько".

 

 

KIEV, CONCERT BLIZKO! Bilety v profile @dorn_ivan // thanks, @sas.city

Допис, поширений Ivan Dorn (@dorn_ivan)

 

Відповідне відео опублікував також і герой реклами Олександр Сас.

 

Кто это ? #ivandornconcert #sascity #ivandorn

Допис, поширений Aleksandr Sas (@sas.city)

 

Теги: Музика LifeStyle Іван Дорн Російські гастролери
Джерело: 24 Канал
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