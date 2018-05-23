Іван Дорн влаштував божевільну рекламу свого концерту в центрі Києва: відео

Популярний український співак Іван Дорн, який часто гастролює в Москві, зробив дивну рекламу свого концерту в Києві.

Відповідний ролик артист розмістив в своєму Instagram.

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Для зйомки відео Дорн запросив коміка Олександра Саса, який прославився завдяки російському шоу "ComedyБаттл". На кадрах ролика Сас, перевтілившись в бомжа, бігає по Хрещатику з табличками: "Іван Дорн, 1 червня, Київ" і "Концерт близько".

Відповідне відео опублікував також і герой реклами Олександр Сас.