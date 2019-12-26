Іван Марчук та ще 16 діячів культури отримають довічні стипендії

Президент призначив довічні стипендії 17 діячам культури, а ще 85 осіб отримуватимуть стипендію протягом двох років.

Розмір стипендії становить 1,5 прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. З 1 січня ця сума становитиме 2457 гривень. Згідно з указом президента, у списку є 86-річний Іван Марчук, видатний український художник, лауреат Державної премії України імені Тараса Шевченка.

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Надати стипендію українському художнику запропонувала громадська організація "Всеукраїнський демократичний форум" ще на початку 2018 року. Активісти зібрали усі документи та подали таку заяву.

Хто такий Іван Марчук?



Іван Марчук – не лише лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка. Його відзначили як Почесного громадянина Києва й Тернополя. Про творчість українського митця говорить увесь світ. У 2007 році він потрапив до списку "100 геніїв сучасності" британської газети The Daily Telegraph.



Сьогодні у доробку Івана Марчука є близько 5 000 творів. Художник провів понад 150 персональних і близько 50 колективних виставок. Він є найдорожчим українським художником. Найдорожчу картину митця "Місячні квіти" купили за 7500 доларів.



Нещодавно у Києві відбулася остання виставка митця.



Найдорожча картина Івана Марчука "Місячні квіти"

Дворічну стипендію отримають також інші лауреати премії України імені Тараса Шевченка: