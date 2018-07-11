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Ivan Navi презентував новий кліп на запальну пісню: відео

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Ivan Navi: презентація нового кліпу "Це вона/ Зірка"
Ivan Navi: презентація нового кліпу "Це вона/ Зірка" / Фото з вільних джерел

Український співак Ivan Navi, відомий хітами "Такі молоді" та "Закохуюсь", презентував нову україномовну пісню. До запального треку "Це вона/ Зірка" артист випустив не менш ефектний кліп.

Популярний співак Іван Сяркевич, більш відомий як Ivan Navi, продовжує дивувати меломанів літніми новинками. Після вибухового треку "Казково" артист випустив ритмічний трек "Це вона/ Зірка", який вже підкорює мережу. 

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Ми, як сірники, можемо "запалювати" один одного, надихати, змінювати разом цей світ. Якщо ти бачиш іскру в очах навпроти, тоді перед вибором розумієш, що вибір, насправді, ти вже зробив. Слухайте своє серце, шукайте свою зірку,
– звернувся до прихильників Ivan Navi.

У кліпі співака постає білява модель, яка показує запальні танці та на чималій швидкості їздить на мотоциклі. "Це той рідкісний випадок, коли кліп реально доповнює трек", "Стильно, якісно, танцювально", "Іване. ти довів, що українська музика – стильна", "Кліп і пісня – на висоті", – із захватом коментували відеороботу користувачі мережі. 

Дивіться відео нового кліпу Ivan Navi на пісню "Це вона/ Зірка":

 

Теги: Новини України LifeStyle Музика
Джерело: 24 Канал
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