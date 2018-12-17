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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"
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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Іван Петряк у блискучому стилі забив за свій клуб: відео голу

      111 Читать новость на русском
      Гол Івана Петряка
      Гол Івана Петряка / Фото fradi.hu

      У центральному матчі 18-го туру чемпіонату Угорщини український футболіст Іван Петряк забив гарний гол за "Ференцварош".

      Матчу додавало принциповості те, що в турнірній таблиці "Віді" посідає другу сходину, а "Ференцварош" українського тренера Сергія Реброва – лідер першості.

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      Півзахисник збірної України Іван Петряк вийшов у стартовому складі гостей, відіграв повну зустріч, відзначився забитим м’ячем, але цього все одно виявилося замало навіть для нічиєї. Господарі відсвяткували перемогу — 2:1.

      Попри поразку "Ференцварош" все одно посідає перше місце в турнірній таблиці, випереджаючи "Віді" на вісім очок.

      Додамо, що в цьому сезоні Іван Петряк провів у складі "Ференцварошу" 21 матч, забив п’ять м'ячів та віддав п'ять результативних пасів.

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      Теги: Спорт Футбол
      Джерело: 24 Канал
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