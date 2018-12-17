Іван Петряк у блискучому стилі забив за свій клуб: відео голу

У центральному матчі 18-го туру чемпіонату Угорщини український футболіст Іван Петряк забив гарний гол за "Ференцварош".

Матчу додавало принциповості те, що в турнірній таблиці "Віді" посідає другу сходину, а "Ференцварош" українського тренера Сергія Реброва – лідер першості.

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Півзахисник збірної України Іван Петряк вийшов у стартовому складі гостей, відіграв повну зустріч, відзначився забитим м’ячем, але цього все одно виявилося замало навіть для нічиєї. Господарі відсвяткували перемогу — 2:1.

Попри поразку "Ференцварош" все одно посідає перше місце в турнірній таблиці, випереджаючи "Віді" на вісім очок.

Додамо, що в цьому сезоні Іван Петряк провів у складі "Ференцварошу" 21 матч, забив п’ять м'ячів та віддав п'ять результативних пасів.

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