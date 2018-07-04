Куди піти на Івана Купала 2018: афіша заходів у містах України
Свято Івана Купала традиційно відзначають з 6 на 7 липня, це припадає на ніч з п'ятниці на суботу. За традиціями, у цей день прийнято стрибати через вогнище, а незаміжнім дівчатам – ворожити на судженого. Як відсвяткувати Івана Купала– читайте далі у нашому матеріалі.
Івана Купала у Києві
Фестиваль "Ніч на Івана Купала"
Коли: 6 липня 18:00 – 7 липня 23:55
Де: Sky Family Bar, проспект Генерала Ватутіна, 2
Вартість: 100 гривень за 1 день
Масштабний етнофестиваль "Ніч на Івана Купала" пропонує традиційні купальські обряди та виступи відомих українських артистів.
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Етно-вечірка "В ніч на Купала"
Коли: 7 липня
Де: Caribbean Club, вул. Петлюри, 4
Вартість: від 150 гривень
Українська співачка Оксана Стебельська та музичний проект "Українські Барви" підготували концертно-розважальна програму, яка допоможе поринути у магічний світ музики та українських традицій.
Гостям свята обіцяють танцювальні майстер-класи, конкурс вишиванок, колективні співи та багато інших обрядових активностей.
Етно-вечірка
Івана Купала у парку "Феофанія"
Коли: 6 липня 17:00 – 22:00
Де: вул. Академіка Лебєдєва, 37
Вартість: 20 гривень
Парк "Феофанія" запрошує на традиційне святкування Івана Купала з відтворенням традиційних обрядів свята: плетіння вінків, ворожіння на судженого, спалення опудала, стрибки через багаття, хороводи, народні співи і танці. Також ввечері відбудеться етно-дискотека під відкритим небом.
Івана Купала у "Феофанії"
Івана Купала у Пирогово
Коли: 6 і 7 липня
Вартість: 200 гривень
У Національному музеї народної архітектури та побуту України Пирогово відбудеться фестиваль "Ніч на Івана Купала". Уже на новій локації – Фестивальному полі – гостей чекає незабутня купальська програма: народні гуляння, театральне дійство, виступи сучасних українських виконавців і багато інших розваг.
Івана Купала у Пирогово
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Екскурсія "Містика Києва-1. Вечір напередодні Івана Купала" з Ладою Лузіною
Коли: 6 липня, 19:30
Де: пам'ятник князю Володимиру на Володимирській гірці.
Вартість: 150 гривень
Українська письменниця Лада Лузіна розповість про купальську магію та поділиться, де саме в Києві перебуває справжні Лисі гори і стародавні капища та де слід загадувати бажання. Для участі потрібно зареєструватися.
Івана Купала на Закарпатті
KUPALA Fest
Коли: 7 липня, 12:00
Де: парк Шенборна, сімейний курорт "Воєводино", с. Тур’я-Пасіка, Перечинський район
Вартість: вхід вільний
У селі Тур’я-Пасіка на території курорту "Воєводино" відбудеться традиціний KUPALA Fest. Організатори обіцяють творчі майстер-класи, купальські гуляння і драйвову музика. Звісно ж не обійдеться без плетіння вінків з польових квітів та стрибків через вогнище.
KUPALA Fest
Івана Купала на Харківщині
Містерії Купала з Варсавою
Коли: 7 липня, з 15:00 до 22:00
Де: вул. Приозерна, 3, с. Сковородинівка
Вартість: 20 грн (дорослі), 10 грн (діти)
Традиційно на Харківщині проводять фестиваль пісенно-обрядового фольклору "Містерії Купала" у селі Сковородинівка, на території Літературно-меморіального музею Г. Сковороди.
Гостям готують обрядове дійство, мистецьку локацію, ярмарок та чимало інших розваг. А ввечері влаштовують вогняне шоу, святкову ілюмінацію і стрибки через багаття.
Івана Купала у Львові
Акустичний вечір у парку
Коли: 6 липня, 21:00
Де: парк Знесіння
Свято Івана Купала можна відзначити у Львові на акустичному вечорі у парку Знесіння. Там молодь співатиме пісні і згадуватиме магічні купальські звичаї. Для участі у святкуванні потрібно зареєструватися.
Івана Купала 2018 на Полтавщині
Купальські ігри на батьківщині Гоголя
Коли: 6 липня
Де: село Гоголеве у Шишацькому районі
Фольклорне свято "Купальські ігри на батьківщині Гоголя" відбудуться 6 липня на березі ставка на території музею-заповідника М. В. Гоголя, що на на Полтавщині. Організатори запланували насичену програму з концертом, хороводами, ворожінням, стрибками через багаття, катанням на човні і багато іншого.