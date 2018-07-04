Куди піти на Івана Купала 2018: афіша заходів у містах України

Свято Івана Купала традиційно відзначають з 6 на 7 липня, це припадає на ніч з п'ятниці на суботу. За традиціями, у цей день прийнято стрибати через вогнище, а незаміжнім дівчатам – ворожити на судженого. Як відсвяткувати Івана Купала– читайте далі у нашому матеріалі.

Івана Купала у Києві

Фестиваль "Ніч на Івана Купала"

Коли: 6 липня 18:00 – 7 липня 23:55

Де: Sky Family Bar, проспект Генерала Ватутіна, 2

Вартість: 100 гривень за 1 день

Масштабний етнофестиваль "Ніч на Івана Купала" пропонує традиційні купальські обряди та виступи відомих українських артистів.

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Етно-вечірка "В ніч на Купала"

Коли: 7 липня

Де: Caribbean Club, вул. Петлюри, 4

Вартість: від 150 гривень

Українська співачка Оксана Стебельська та музичний проект "Українські Барви" підготували концертно-розважальна програму, яка допоможе поринути у магічний світ музики та українських традицій.

Гостям свята обіцяють танцювальні майстер-класи, конкурс вишиванок, колективні співи та багато інших обрядових активностей.

Етно-вечірка

Івана Купала у парку "Феофанія"

Коли: 6 липня 17:00 – 22:00

Де: вул. Академіка Лебєдєва, 37

Вартість: 20 гривень

Парк "Феофанія" запрошує на традиційне святкування Івана Купала з відтворенням традиційних обрядів свята: плетіння вінків, ворожіння на судженого, спалення опудала, стрибки через багаття, хороводи, народні співи і танці. Також ввечері відбудеться етно-дискотека під відкритим небом.

Івана Купала у "Феофанії"

Івана Купала у Пирогово

Коли: 6 і 7 липня

Вартість: 200 гривень

У Національному музеї народної архітектури та побуту України Пирогово відбудеться фестиваль "Ніч на Івана Купала". Уже на новій локації – Фестивальному полі – гостей чекає незабутня купальська програма: народні гуляння, театральне дійство, виступи сучасних українських виконавців і багато інших розваг.

Івана Купала у Пирогово

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Екскурсія "Містика Києва-1. Вечір напередодні Івана Купала" з Ладою Лузіною

Коли: 6 липня, 19:30

Де: пам'ятник князю Володимиру на Володимирській гірці.

Вартість: 150 гривень

Українська письменниця Лада Лузіна розповість про купальську магію та поділиться, де саме в Києві перебуває справжні Лисі гори і стародавні капища та де слід загадувати бажання. Для участі потрібно зареєструватися.

Івана Купала на Закарпатті

KUPALA Fest

Коли: 7 липня, 12:00

Де: парк Шенборна, сімейний курорт "Воєводино", с. Тур’я-Пасіка, Перечинський район

Вартість: вхід вільний

У селі Тур’я-Пасіка на території курорту "Воєводино" відбудеться традиціний KUPALA Fest. Організатори обіцяють творчі майстер-класи, купальські гуляння і драйвову музика. Звісно ж не обійдеться без плетіння вінків з польових квітів та стрибків через вогнище.

KUPALA Fest

Івана Купала на Харківщині

Містерії Купала з Варсавою

Коли: 7 липня, з 15:00 до 22:00

Де: вул. Приозерна, 3, с. Сковородинівка

Вартість: 20 грн (дорослі), 10 грн (діти)

Традиційно на Харківщині проводять фестиваль пісенно-обрядового фольклору "Містерії Купала" у селі Сковородинівка, на території Літературно-меморіального музею Г. Сковороди.

Гостям готують обрядове дійство, мистецьку локацію, ярмарок та чимало інших розваг. А ввечері влаштовують вогняне шоу, святкову ілюмінацію і стрибки через багаття.

Івана Купала у Львові

Акустичний вечір у парку

Коли: 6 липня, 21:00

Де: парк Знесіння

Свято Івана Купала можна відзначити у Львові на акустичному вечорі у парку Знесіння. Там молодь співатиме пісні і згадуватиме магічні купальські звичаї. Для участі у святкуванні потрібно зареєструватися.

Івана Купала 2018 на Полтавщині

Купальські ігри на батьківщині Гоголя

Коли: 6 липня

Де: село Гоголеве у Шишацькому районі

Фольклорне свято "Купальські ігри на батьківщині Гоголя" відбудуться 6 липня на березі ставка на території музею-заповідника М. В. Гоголя, що на на Полтавщині. Організатори запланували насичену програму з концертом, хороводами, ворожінням, стрибками через багаття, катанням на човні і багато іншого.