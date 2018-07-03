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Івана Купала: що не можна робити

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Івана Купала 2018: що не можна робити
Івана Купала 2018: що не можна робити / ukrafoto.com

Івана Купала у 2018 році припадає на ніч п'ятниці на суботу, з 6 на 7 липня. Як вірили наші пращури, в цю ніч прокидається уся лісова нечисть, тому багато що було заборонено робити в ці дати.

Традиції українців на Івана Купала надзвичайно багаті, зараз по всій країні проводять масові заходи, під час яких відтворюють автентичні обряди. Побувати на такому святі – дуже цікаво, тому не пропустіть нагоди відвідати заходи в ніч на Івана Купала.

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Та, крім традицій, українці вірили ще в численні забобони. У цю ніч зазвичай ворожили і намагалися дотримуватися деяких негласних правил.

Івана Купала: що не можна робити

На Івана Купала, згідно з віруваннями наших предків, прокидається лісова нечисть – відьми, змії, водяники, русалки, перевертні, – тому в цю ніч не можна спати. Не можна й купатися, адже водяник може затягнути у воду.

Крім того, у ніч з 6 на 7 липня варто триматися подалі від води вагітним, дітям та старим. Водяна нечисть може нашкодити слабким організмам цих людей.

Івана Купала: що можна і не можна робити
На Івана Купала не можна спати і купатися

Вважалося, що у відьом зберігається вода, що кипіла з попелом купальського вогню. Окропивши нею себе на Івана Купала, відьма могла спокійно летіти, куди їй заманеться.

Пройдіть тест: Чорний кіт і порожні відра: чи вірите ви у забобони?

На Івана Купала краще нічого не віддавати, не продавати і не позичати. В іншому випадку родина може збідніти. Якщо знайдете на дорозі гроші – навіть велику суму – ні в якому разі не можна їх брати.

Якщо жінка відзначила Івана Купала і не побувала біля вечірнього багаття, її вважали відьмою.

Івана Купала: традиція перескакування через вогнище
На Івана Купала обов'язково треба побувати біля вогнища

А от що треба робити в цю ніч – це шукати міфічний цвіт папороті. В цей час рослини набирали чарівних, лікувальних та цілющих властивостей. Лише в Купальську ніч на папороті розцвітала чарівна вогняна квітка щастя – кочедижник. Хто її зірве, той усе на світі знатиме, дістане без труднощів усі скарби, причарує найкращу дівчину, матиме найвищий урожай, не боятиметься лихих сил, матиме чудодійну силу робити все тією рукою, яка зірвала квітку щастя.

Теги: Новини України LifeStyle відпочинок Новини культури Традиції Історія
Джерело: 24 Канал
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