Іванка Трамп засвітила пояс за майже 1,5 тисячі доларів: фото

Донька Президента США Іванка Трамп активно займається політикою та виступає з численними доповідями. Так, 17 квітня знана американка взяла участь в обговоренні податкової системи, де засвітила не дешевий аксесуар.

Виступ Іванки Трамп припав саме на День податків в США. Донька глави Білого дому виголосила промову щодо реформ у країні.

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Цього року ви востаннє будете подавати свої податки через застарілу, зламану систему,

– пообіцяла Іванка Трамп.

Однак її поява в Нью-Гемпширі викликала чимале захоплення в американців, які звернули увагу на вбрання політика. Для важливого заходу Іванка Трамп обрала чорне пальто, яке прикрасила поясом з пряжкою у вигляді квітки. За інформацією ЗМІ, аксесуар належить до колекції Oscar de la Renta, а його вартість сягає 1,5 тисячі доларів. Модний образ політик доповнила чорними чоботами.

Допис, поширений Ivanka Trump (@ivankatrump) 17 Кві 2018 р. о 5:07 PDT

Допис, поширений Ivanka Trump (@ivankatrump) 17 Кві 2018 р. о 11:36 PDT

Допис, поширений PIERRE WINTER FINE JEWELS (@pierrewinterfinejewels) 18 Кві 2018 р. о 5:44 PDT