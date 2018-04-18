Іванка Трамп засвітила пояс за майже 1,5 тисячі доларів: фото
Донька Президента США Іванка Трамп активно займається політикою та виступає з численними доповідями. Так, 17 квітня знана американка взяла участь в обговоренні податкової системи, де засвітила не дешевий аксесуар.
Виступ Іванки Трамп припав саме на День податків в США. Донька глави Білого дому виголосила промову щодо реформ у країні.
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Цього року ви востаннє будете подавати свої податки через застарілу, зламану систему,
– пообіцяла Іванка Трамп.
Однак її поява в Нью-Гемпширі викликала чимале захоплення в американців, які звернули увагу на вбрання політика. Для важливого заходу Іванка Трамп обрала чорне пальто, яке прикрасила поясом з пряжкою у вигляді квітки. За інформацією ЗМІ, аксесуар належить до колекції Oscar de la Renta, а його вартість сягає 1,5 тисячі доларів. Модний образ політик доповнила чорними чоботами.