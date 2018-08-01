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Іванка Трамп оділа яскравий костюм на церемонію підписання закону: фото

680 Читать новость на русском
Іванка Трамп
Іванка Трамп / Фото з вільних джерел

Чарівна Іванка Трамп всіляко намагається підтримати батька на політичних заходах. Так, донька Президента США стала очевидцем підписання важливого закону в Білому домі.

Популярність Дональда Трампа у США має значно менші показники, аніж у його чарівних родичок – дружини Меланії та доньки Іванки. Однак Президент не має наміру з ними змагатись, а навпаки – заручається їхньою підтримкою під час офіційних заходів.

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Так, на церемонію підписання закону про технічну освіту завітала Іванка Трамп. Процедура урочисто відбулась в президентському кабінеті Білого дому, куди прийшли впливові політики США. 

Сьогодні вранці Президент підписав закон про технічну освіту. Цей важливий документ допоможе мільйонам студентів і працівникам у всій країні отримати навички, необхідні для процвітання нашої економіки,
– поділилась новиною Іванка Трамп. 

Для урочистої церемонії політик вбрала яскравий червоний костюм зі стильними короткими штанами. До вбрання Іванка Трамп підібрала взуття на підборах, яке завершило її однотонний look. Варто зазначити, що виглядала донька Дональда Трампа розкішно. 

 

Після підписання документа Іванка та її брат Ерік супроводжували Президента США у поїздці до Флориди. Там глава Білого дому виступив перед натовпом прихильників. 

 

 

 

 

 

Теги: Новини США LifeStyle Іванка Трамп
Джерело: 24 Канал
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