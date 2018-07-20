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Іванка Трамп постала перед камерами у ніжному образі: фото

2005 Читать новость на русском
Іванка Трамп постала перед камерами у ніжному образі: фото

Іванку Трамп сміливо можна назвати однією з найстильніших політиків США. Конкуренцію в цьому їй може скласти перша леді Меланія, яка теж щоразу демонструє ідеальний смак. Так, поява Іванки в популярній телепередачі зачарувала всіх неймовірною ніжністю її вбрання.

Американський політик та мама трьох дітей – також перед американцями постає Іванка Трамп. Це чудовий приклад того, як жінка встигає будувати кар'єру та приділяти увагу рідним. Водночас Іванка полюбляє брати участь в офіційних поїздках та зустрічатись з людьми. Не уникає чарівна донька Президента і журналістів. 

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Іванка Трамп взяла участь у популярній телепрограмі "Squawk Box" з Джо Керненом. Під час інтерв'ю вона представила освітню програму та показала її дієвість на прикладі студента одного з коледжів – Роберта Фелдера. 

 

До зустрічі з журналістом Іванка Трамп ретельно підготувалась. Вона демонструвала не тільки впевненість у своїх словах, але й чарівний стиль. Політик вбрала блакитну сукню з комірцем та розрізами на рукавах. Іванка Трамп доповнила свій образ взуттям на підборах та ідеальною укладкою волосся. Варто зазначити, що вона виглядала розкішно та жіночно. 

 

 

 

 

Теги: LifeStyle Іванка Трамп
Джерело: 24 Канал
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