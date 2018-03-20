Іванка Трамп приміряла образ науковця: яскраві фото

Донька чинного Президента США Іванка Трамп вбрала науковий халат та отримала неймовірну екскурсію в інституті Waukee APEX. У закладі виховують та навчають висококваліфікованих, адаптованих, глобальних новаторів та лідерів у сфері науки.

Як відомо, заклад з науковою лабораторією розташований у штаті Айова. Іванка Трамп вирушила туди в рамках державної ініціативи, яка включає план по розширенню навичок вчених нового покоління.

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На зустріч з науковцями та працівниками інституту Waukee APEХ донька Президента США вбрала чорну водолазку та стильну спідницю такого ж кольору з коричневими та білими вставками. Вбрання підкреслило витончені форми Іванки Трамп. Під час екскурсії у Waukee APEХ представниця Білого дому оділа білий халат, який дуже личив їй.

Згідно із фото, опублікованих в Instagram, Іванка Трамп навіть взяла участь у дослідах. На одному зі знімків вона, вбравши захисні окуляри та сині латексні перчатки, змішувала речовини у хімічному посуді. Окрім цього, Іванка Трамп вправлялась у програмуванні.

Неймовірний візит до Waukee APEX – центру, де високооплачувані робочі місця нерозривно пов'язані з мотивацією та висококваліфікованістю студентів. Завдяки таким практичним навчанням кар'єра молодих вчених створюється вже сьогодні,

– написала Іванка Трамп.

Під час поїздки донька Президента погостювала у губернатора штату Кім Рейнольдс, яка почастувала Іванку Трамп сніданком.