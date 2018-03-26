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Іванка Трамп скромно відсвяткувала день народження сина: фото

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Сім'я Іванки Трамп
Сім'я Іванки Трамп

Донька чинного Президента США встигає і владнати всі політичні справи, і приділити час своїй сім'ї. Так, на сторінці в Instagram Іванка Трамп показала кадри зі святкування дня народження наймолодшого сина – Феодора Джеймса.

Подружжя Іванки Трамп та Джареда Кушнера організували свято в чорно-жовтих тонах. За словами їх доньки Арабелли Роуз, день народження провели в Білому домі. Подвір'я прикрасили кульками і встановили стіл з частуванням.

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Для наймолодшого сина, якому виповнилось 2 роки, знаменита пара замовила торт у вигляді ескалатора.


Святковий торт сина Іванки Трамп – Феодора

Саме святкування не було вишуканим, а більш простим. Таким чином Іванка Трампа отримала ще більшу прихильність американців, які вподобали таку скромність заходу.

З другим днем народження, Феодоре,
– написала Іванка Трамп у соціальній мережі.

Всі члени сім'ї вбрали звичайні буденні речі, демонструючи при цьому щастя та гармонію. Так, Іванка Трамп позувала перед камерою з дітьми та чоловіком в джинсах, чорному пальто та кросівках.


Святкування дня народження сина Іванки Трамп


Скромне застілля сім'ї Іванки Трамп

Теги: LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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