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Іванка Трамп у картатій сукні відвідала завод: фото

2016 Читать новость на русском
Іванка Трамп
Іванка Трамп / Фото із соцмереж

Чарівна Іванка Трамп активно виконує свої обов'язки в Білому домі та бере участь в офіційних поїздках батька. Однак і без глави держави політик чудово справляється. Нещодавно знаменита американка відвідала один з американських заводів, де обговорила питання дієвості податкової реформи.

Донька чинного Президента США Іванка Трамп може працювати не тільки в затишному офісі, але й виконувати вказівки батька за кордоном та в американських містах. Так, політик взяла участь в поїздці до відділення чималої компанії "Suit-Kote". Фірма на практиці продемонструвала ефективність податкової реформи США. 

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На території заводу Іванка Трамп поспілкувалась з працівниками компанії. В офіційну поїздку до Нью-Йорка вона подалась з прем'єр-міністром Клаудією Тенні.

"Важливий день з прем'єр-міністром Клаудією Тенні. Ми навідались до компанії "Suit-Kote", що в Нью-Йорку, аби побачити позитивні наслідки податкової реформи. За підсумками податкових скорочень, "Suit-Kote" оголосила про підвищення зарплати на 5 % для всіх 800 працівників", – написала Іванка Трамп. 

На зустріч з представниками компанії Іванка Трамп вбрала картату приталену сукню класичного крою від Oscar de la Renta. Вбрання політик підкреслила чорним взуттям з маленьким каблуком. Стильна укладка волосся та макіяж завершили "лук" Іванки Трамп. 

 

 

 

 

Теги: LifeStyle Іванка Трамп Нью-Йорк
Джерело: 24 Канал
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