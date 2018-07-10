Іванка Трамп у картатій сукні відвідала завод: фото

Чарівна Іванка Трамп активно виконує свої обов'язки в Білому домі та бере участь в офіційних поїздках батька. Однак і без глави держави політик чудово справляється. Нещодавно знаменита американка відвідала один з американських заводів, де обговорила питання дієвості податкової реформи.

Донька чинного Президента США Іванка Трамп може працювати не тільки в затишному офісі, але й виконувати вказівки батька за кордоном та в американських містах. Так, політик взяла участь в поїздці до відділення чималої компанії "Suit-Kote". Фірма на практиці продемонструвала ефективність податкової реформи США.

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На території заводу Іванка Трамп поспілкувалась з працівниками компанії. В офіційну поїздку до Нью-Йорка вона подалась з прем'єр-міністром Клаудією Тенні.

"Важливий день з прем'єр-міністром Клаудією Тенні. Ми навідались до компанії "Suit-Kote", що в Нью-Йорку, аби побачити позитивні наслідки податкової реформи. За підсумками податкових скорочень, "Suit-Kote" оголосила про підвищення зарплати на 5 % для всіх 800 працівників", – написала Іванка Трамп.

На зустріч з представниками компанії Іванка Трамп вбрала картату приталену сукню класичного крою від Oscar de la Renta. Вбрання політик підкреслила чорним взуттям з маленьким каблуком. Стильна укладка волосся та макіяж завершили "лук" Іванки Трамп.

Допис, поширений Ivanka Trump (@ivankatrump) 9 Лип 2018 р. о 11:30 PDT

Допис, поширений Ivanka Trump (@ivankatrump) 9 Лип 2018 р. о 7:34 PDT

Допис, поширений Ivanka Trump (@ivankaupdates) 9 Лип 2018 р. о 7:49 PDT