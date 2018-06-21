Іванка Трамп вразила пікантним образом у Білому домі: фото

Під час офіційного заходу донька чинного Президента США Іванка Трамп засвітила досить пікантний образ. Політик вбрала боді без спідньої білизни.

Кожен вихід Іванки Трамп привертає увагу громадськості, оскільки молодий політик та мама зачаровує своїм стилем. Однак донька Президента демонструє і пікантні образи під час офіційних заходів. Зокрема, нещодавно Іванка Трамп вбрала міні-сукню на виступ батька.

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Пікантною появою доньки Дональда Трампа відзначилась і її участь в церемонії підписання розпорядження про еміграційну політику. Офіційна подія традиційно відбулась у Білому домі та об'єднала найвпливовіших політиків США в одному кабінеті.

Однак Іванка Трамп яскраво привернула увагу всіх присутніх: політик вбрала біле боді без спідньої білизни. Відтак контури грудей молодої мами виднілись в одязі. Пікантний "лук" вона доповнила літньою спідницею з квітковим принтом.



Іванка Трамп на підписанні розпорядження глави Білого дому

Допис, поширений Ivanka Trump (@alwaysivanka) 20 Чер 2018 р. о 4:47 PDT

Допис, поширений Ivanka Trump (@ivankaupdates) 20 Чер 2018 р. о 8:20 PDT

У мережі відзначили, що у стилі доньки та дружини Дональда Трампа простежується аналогія: обидві жінки обирають речі, які підтверджують, що класичні речі можуть виглядати стильно. Та не тільки це запозичує Іванка Трамп від чарівної мачухи. Пікантний "лук" дуже подібний до образу Меланії Трамп, який вона показала під час благодійного вечора в Білому домі восени 2017 року. Тоді перша леді теж вбрала боді без спідньої білизни.



Меланія Трамп на благодійному вечорі