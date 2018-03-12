Іванка Трамп зачарувала елегантним образом: стильні фото

Донька чинного Президента США Іванка Трамп вкотре довела, що, як і перша леді Меланія, є еталоном елегантності та стилю.

Відомо, що Іванка Трамп разом із чоловіком Джаредом Кушнером відвідали засідання Кабінету Міністрів у Вашингтоні, яке проводив глава Білого дому.

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Для офіційного заходу донька Президента вбрала елегантний чорний костюм, піджак якого був прикрашений білими перлинками. Стильний образ Іванка Трамп доповнила чорними туфлями на підборах та яскравим макіяжем.

Адміністрація Президента наполегливо працює над тим, щоб подолати цифровий розрив у гендерних питаннях у США та й у всьому світі,

– прокоментувала участь у заході Іванка Трамп.

Донька Дональда Трампа додала, що 1,7 мільярда жінок у світі не вміють користуватись мобільними телефонами. Зокрема, це спостерігається у країнах з низьким та середнім рівнями життя. Відтак Білий дім намагається знайти інноваційні способи подолання цієї проблеми у світі.



Іванка Трамп приголомшила елегантним костюмом



Іванка Трамп та Джаред Кушнер



Іванка Трамп взяла участь у засіданні Кабінету Міністрів



Стильне вбрання Іванки Трамп



Іванка Трамп у Білому домі

Фото – Getty images.